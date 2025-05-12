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АНАЛІТИКА

Акції в Азії зростають на тлі торговельної угоди між США та Китаєм та деескалації у відносинах між Індією та Пакистаном

07:36 12.05.2025 |

Фінанси

 

Азіатські акції зросли в понеділок, причому Китай лідирував після того, як Пекін і Вашингтон оголосили про досягнення торговельної угоди, в той час як припинення вогню між Індією і Пакистаном також підготувало Nifty до значного зростання.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також різко зросли на азіатських торгах: NQM25 виріс майже на 2% після того, як у неділю офіційні особи Китаю та США повідомили, що торговельна угода була досягнута, і що більше деталей буде оприлюднено пізніше в понеділок.

Але зростання деяких індексів було стримане падінням акцій фармацевтичних компаній після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про зниження цін на ліки в США.

Серед основних індивідуальних акцій виробник мікросхем TSMC виріс на 1% на торгах на Тайвані після того, як в п'ятницю він опублікував рекордні продажі за квітень.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite додали близько 1,1% і 0,9% відповідно, в той час як гонконгський Hang Seng перевершив їх, підскочивши на 1,5%.

Американські офіційні особи заявили, що нещодавні переговори в Женеві, Швейцарія, пройшли добре, і що торговельна угода з Китаєм, спрямована на зниження торгового дефіциту Америки, була досягнута.

Китайські чиновники також відзначили позитивний прогрес у переговорах і заявили, що зроблять спільну заяву з США пізніше в понеділок.

Потенційна торговельна угода знаменує собою значну деескалацію запеклої торговельної війни між найбільшими економіками світу після того, як у квітні вони запровадили торговельні мита, що перевищують 100% одна проти одної.

Минулого тижня Трамп заявив, що розглядає можливість зниження мит на Китай приблизно до 80%, якщо переговори на вихідних пройдуть успішно.

Проте залишалося незрозумілим, якими будуть деталі торговельної угоди, і наскільки вони призведуть до деескалації. Це стримувало зростання на азійських ринках, оскільки основна увага була зосереджена на майбутньому оголошенні.

Японський Nikkei 225 додав 0,1%, в той час як TOPIX не змінився. Австралійський ASX 200 виріс на 0,3%.

Кілька ринкових свят в Південно-Східній Азії стримували обсяги регіональної торгівлі.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 підскочили на 1,9% до відкриття торгів, що вказує на позитивне відкриття для цього індексу.

Це сталося на тлі припинення вогню в регіоні Кашмір за посередництва США, а також повідомлень про зниження активності артилерії і безпілотників уздовж індійсько-пакистанського кордону з початку неділі.

Бойові дії між Індією та Пакистаном спалахнули на початку травня після того, як Індія завдала ударів по кількох цілях у Пакистані, які, як вона стверджувала, були пов'язані зі смертельним нападом в індійському регіоні Кашмір у квітні.

Індійські акції впали на тлі військової ескалації, хоча й несуттєво.

Але пропозиція Трампа допомогти укласти угоду щодо гаряче оспорюваного регіону Кашмір, схоже, викликала певне занепокоєння в Нью-Делі, який історично скептично ставився до посередництва третьої сторони в регіоні.

Незважаючи на більш широке зростання, азійські фармацевтичні акції - особливо ті, що мають високу залежність від США - впали в понеділок після того, як Трамп заявив, що підпише указ про зниження цін на ліки в країні.

Трамп заявив, що знизить ціни на ліки в США від 30% до 80%, і що ціни на ліки в інших частинах світу зростуть, щоб компенсувати це. Він не уточнив, як саме це відбудеться.

Японські компанії Chugai Pharmaceutical Co, Ltd, Daiichi Sankyo Co, Ltd та Takeda Pharmaceutical Co, Ltd впали в ціні від 4% до 7% і були серед лідерів індексу Nikkei.

Південнокорейські компанії Sk Biopharmaceuticals Co Ltd та Samsung Biologics Co Ltd впали на 2,8% та 3,9% відповідно, а австралійський виробник вакцин CSL Ltd - на 0,4%.
За матеріалами: investing.com
 

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