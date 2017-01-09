Финансовые новости
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Топливно-энергетический комплекс
06.01 Как цифровые технологии изменили старые офисные традиции
06.01 i Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMW
06.01 Шведы придумали, как сделать экран любого ноутбука сенсорным
06.01 Предрождественские торги на межбанке завершились новым курсовым разворотом
06.01 Фондовый рынок Украины завершил торги в 6 января снижением по индексу УБ
06.01 Дональд Трамп отправляет в отставку всех "политических послов"
06.01 В Украине с 30 декабря по 06 января отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение цены на СПБТ
06.01 За год в Украине стало в 4,5 раза больше фишинговых сайтов
06.01 6 января цены на нефть перешли к снижению
06.01 За три недели в Украине закрылись 128 тысяч ФЛП
06.01 НБУ сменил 4 банка в списке участников валютных интервенций с запросом лучшего курса
06.01 Базовая инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 5,8% - Госстат
06.01 Состояние межбанковского валютного рынка Украины 06.01.2017
06.01 Рост цен производителей в Украине в 2016г ускорился до 35,7% – Госстат
06.01 НКЦБФР утвердила изменения в лицензионные условия ведения депозитарной и клиринговой деятельности
06.01 Инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 12,4% – Госстат
06.01 Китай разрешил иностранным компаниям открывать частные инвестфонды в стране
06.01 BMW добавила "пятерке" полноценную систему автопилота
06.01 Доллар дорожает в пятницу в ожидании важнейшего доклада по рынку труда США
06.01 Депозитные и кредитные ставки в Украине могут незначительно снизиться в 2017г - банкиры
06.01 Фондовые индексы АТР изменились разнонаправленно в пятницу, резко подешевели акции Toyota
06.01 НБУ продал $55,2 млн на аукционе в пятницу при спросе $63,5 млн
06.01 Байден: США ответили Кремлю на кибератаки секретными мерами
06.01 Остатки средств на корсчетах банков 6 января
06.01 НБУ заявляет о своевременном погашении рефинансирования Приватбанком
06.01 НБУ продал 5 января банкам депозитные сертификаты на 30 335 млн гривен
06.01 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам увеличился до 11,00%, по валютным СВОП - до 12,05% 5 января
06.01 5 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $136,3 млн до $205,8 млн
06.01 По-настоящему универсальный пульт Smart Remote от Sevenhugs
06.01 Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов
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|Базовая инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 5,8% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в 2016г ускорился до 35,7% – Госстат
|Инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 12,4% – Госстат
|Депозитные и кредитные ставки в Украине могут незначительно снизиться в 2017г - банкиры
|Международные резервы НБУ в 2016 увеличились на 17% до $15,5 млрд
Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 млн долларов. Эти средства правительство получило из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 млн долларов, а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии.
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|Мариупольский порт в 2016г снизил перевалку грузов на 15,4%
|НБУ сменил 4 банка в списке участников валютных интервенций с запросом лучшего курса
|НБУ заявляет о своевременном погашении рефинансирования Приватбанком
"28 декабря НБУ монетизировал облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) для Приватбанка на 25,8 млрд гривен, то есть меньше четверти суммы капитализации. При этом полученные средства банк уже использовал преимущественно на погашение задолженности по кредитам рефинансирования перед НБУ", - Дмитрий Сологуб.
|Николаевский порт в 2016г незначительно нарастил перевалку грузов
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|Украина приняла первую партию азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ
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|Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" за газ составляет 25,2 млрд гривен
Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 82% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 9%, долг прямых промышленных потребителей - около 9%.
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