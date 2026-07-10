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АНАЛІТИКА

Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів

14:11 10.07.2026 |

Прес-релізи


Економічні процеси не просто супроводжують людське життя, а є невідʼємним фундаментом практично всіх сфер діяльності.




Наслідки ураження підприємств країни-агресора - чудовий приклад того, як гроші живлять війну. І що стається, коли ланка забезпечення переривається.

Тому не втрачають актуальності тилові військовослужбовці, що посідають фінансові спеціальності і забезпечують десятки армійських процесів.


Чим займається фінансова служба Корпусу «Азов»?

Перелік обовʼязків насправді досить обширний. Фахівці цієї галузі нараховують грошове забезпечення бійцям, проводять аудити, контролюють закупівлі і роблять можливими десятки критичних процесів.

Завдяки роботі бухгалтерів, цифри в таблицях перетворюються на екіпірування та провізію для військових, зарплати і додаткові матеріальні компенсації.

Також фін служба формує звітність і стежить за прозорим розприділенням коштів.




Хто може зайняти посаду фінансиста?

Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. Проте вона вимагає наявність вищої економічної освіти. Досвід цивільної роботи у фінансовій сфері або служби у лавах ЗСУ буде перевагою для кандидатів.


Сьогодні на сайті 1-го корпусу «Азов» розміщена посада бухгалтера, але перелік вакансій постійно доповнюється. Його можна переглянути на сайті azov. army.




Механізм доєднання до 1-го корпусу НГУ «Азов»

Шлях від цивільного до військовослужбовця практично незмінний для будь-якої посади. Щоби стати частиною «Азову» кожен кандидат повинен зробити ці кроки:

●      заповнити анкету на офіційному сайті;

●      дочекатися звʼязку з рекрутинговим центром;

●      пройти співбесіду та ВЛК;

●      розпочати службу із БКБП.


Хоча представники фінансової служби не беруть безпосередньої участі в бойових діях, але це теж військовослужбовці. Тому навчання проходять всі новобранці без винятку. Воно потрібне аби вміти надати першу домедичну допомогу, отримати навички поводження зі зброєю і навчитися злагоджено працювати в умовах несення служби.




Чому тилові вакансії важливі?

Часто внесок військовослужбовців небойових посад залишається непоміченим. Але саме їхня робота підтримує життєзабезпечення великого армійського механізму. Логістика, припаси, медичні засоби, грошові виплати і багато інших питань були б невирішеними без цих працівників.

Фінансист - важлива і шанована посада у війську. А ще - це можливість допомагати армії своїми знаннями і досвідом.

Заповнюйте анкету вже сьогодні. Спробуйте свої сили у лавах «Азову».
 

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