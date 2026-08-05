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АНАЛІТИКА

Указ президента: Умєров призначений головою СЗР, Клименко — секретарем РНБО

10:30 04.08.2026 |

Політика

Президент України Володимир Зеленський призначив Pустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ №496/2025 опублікований на сайті президента.

Іншим указом - №694/2026 - Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше сьогодні низка медіа писала про можливе призначення Умєрова очільником СЗР. Зеленський це підтвердив, заявивши, що зробить це призначення, щоб в Умєрова було «більше можливостей займатися одночасно і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі США й іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни».

24 липня Зеленський зустрівся з Рустемом Умеровим і Ігорем Клименком та заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. Тоді президент заявив, що Рустем Умєров відповідатиме за співпрацю з партнерами та безпекові програми, а Ігор Клименко - за посилення внутрішньої безпеки й координацію між силовими структурами.

16 липня Верховна Рада затвердила склад нового уряду. Клименко до нього не потрапив, хоча його називали претендентом на посаду очільника Міноборони.

17 липня Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Умєров був секретарем РНБО трошки більше року тому - його призначили 18 липня 2025 року. До цього - вересня 2023 року - він очолював Міноборони.

Ігор Клименко з лютого 2023 року до липня 2026 року очолював МВС. До цього працював у Нацполіції.

За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

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