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У Google Docs з’явилася генерація діаграм і зображень на базі штучного інтелекту
11:43 30.07.2026 |
Google почав розгортати нову ШІ-функцію в Google Docs, яка дозволить Gemini створювати візуальні матеріали на основі тексту просто в документі.
Gemini використовує вміст документа як контекст і створює зображення, діаграми та інфографіку, які відповідатимуть темі. Функція активується через нижню або бічну панель Gemini в Google Docs за текстовим запитом користувача і фактично усуває необхідність переходити на сторонні сервіси для генерації візуальних матеріалів.
Крім того, ШІ вміє редагувати вже наявні ілюстрації: наприклад, змінювати співвідношення сторін, стиль оформлення тощо. Застосувати команду можна одразу до кількох зображень.
Наразі функція доступна лише у вебверсії сервісу для користувачів тарифів Google AI Pro та Ultra, а також для окремих передплат Workspace та Education. Розгортання вже почалось і може тривати до 15 днів.
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