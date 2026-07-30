У Google Docs з’явилася генерація діаграм і зображень на базі штучного інтелекту

Google почав розгортати нову ШІ-функцію в Google Docs, яка дозволить Gemini створювати візуальні матеріали на основі тексту просто в документі.

Gemini використовує вміст документа як контекст і створює зображення, діаграми та інфографіку, які відповідатимуть темі. Функція активується через нижню або бічну панель Gemini в Google Docs за текстовим запитом користувача і фактично усуває необхідність переходити на сторонні сервіси для генерації візуальних матеріалів.

Крім того, ШІ вміє редагувати вже наявні ілюстрації: наприклад, змінювати співвідношення сторін, стиль оформлення тощо. Застосувати команду можна одразу до кількох зображень.

Наразі функція доступна лише у вебверсії сервісу для користувачів тарифів Google AI Pro та Ultra, а також для окремих передплат Workspace та Education. Розгортання вже почалось і може тривати до 15 днів.