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АНАЛІТИКА

Конкурент Starlink: Amazon планує угруповання з 5105 супутників для мобільного зв’язку

11:25 28.07.2026 |

Новини IT

Підрозділ Amazon Leo подав до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) заявку на запуск 5105 супутників на низькій навколоземній орбіті. Вони стануть основою нової системи Direct-to-Device (D2D), яка забезпечуватиме прямий супутниковий зв'язок зі смартфонами та іншими мобільними пристроями поза зоною покриття наземних мереж.


Що відомо

Згідно із заявою компанії, розгортання угруповання планують розпочати у 2028 році. Мережа має підтримувати голосові дзвінки, обмін повідомленнями, передачу даних і зв'язок з екстреними службами без використання традиційних стільникових веж.

Наразі Amazon Leo вже вивела на орбіту понад 390 супутників першого покоління для широкосмугового доступу до інтернету. Компанія також повідомила, що запуск фіксованого супутникового сервісу запланований на кінець цього року. Серед її партнерів - Vodafone, DirecTV, Herotel та австралійський оператор National Broadband Network.

Заявка Amazon Leo подана на тлі розвитку супутникових мереж прямого зв'язку з мобільними пристроями. На початку липня SpaceX звернулася до FCC із заявкою на створення супутникового угруповання Starlink Gen3 чисельністю до 100 000 апаратів. Водночас між компаніями вже виникали розбіжності щодо цих планів. Amazon закликала регулятора відхилити заявку SpaceX. У відповідь голова FCC Брендан Карр заявив, що замість оскарження планів конкурентів їй варто зосередитися на реалізації власного проєкту.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Amazon
 

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