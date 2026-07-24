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АНАЛІТИКА

Google оштрафували на понад мільярд доларів: ЄС вимагає змінити Пошук і Google Play

15:39 23.07.2026 |

Новини IT

Європейська комісія прийняла рішення у двох розслідуваннях щодо Google та виписала компанії два штрафи - один, на €460 мільйонів, за надавання переваги власному пошуковому сервісу над конкурентами та другий, на €430 мільйонів, за обмеження можливості Android-розробників перенаправляти користувачів на альтернативні способи оплати.

Загальна вартість штрафу для американського техгіганта складає €890 мільйонів або ж понад $1 мільярд. Під час їх розрахунків Єврокомісія оцінила тяжкість, тривалість та повторюваність порушень і дійшла висновку, що така сума є пропорційною та доцільною. Google може вирішити оскаржити рішення.

Обидва порушення підпадають під "Закон про цифрові ринки" (DMA), який вимагає, аби компанії, визначені як "брамники", не надавали перевагу своїм власним сервісам над іншими. Комісія встановила, що Google надає переважне ставлення власним послугам, включаючи шопінг, готелі, транспорт і спортивні результати, порівняно з послугами третіх сторін у Google Пошуку, тим самим порушуючи свої зобов'язання згідно з DMA.

Друге порушення стосується альтернативних методів оплати. Згідно з DMA, розробники додатків на Android, що розповсюджують свої застосунки через Google Play, повинні мати можливість інформувати своїх користувачів про альтернативні, а часто й дешевші, способи оплати, наприклад, безпосередньо на сайті або в інших магазинах. Комісія ж встановила, що Google не виконала це зобов'язання.

Регулятор встановив, що Google забороняє розробникам вільно повідомляти та просувати пропозиції й укладати контракти з користувачами через альтернативні канали. На додачу до цього, у комісії заявляють, що хоча Google може отримувати плату за сприяння початковому залученню нового клієнта розробником додатка через Google Play, рівень платіжних зборів, що стягуються Google, за керування, та тривалість періоду стягнення цих платежів перевищують те, що вважається відповідним вимогам DMA.

Окрім штрафів, Google також повинна виконати кілька вимог, встановлених Єврокомісією - належно ставитися до сервісів конкурентів у пошуковій видачі та дозволити розробникам додатків повідомляти та перенаправляти користувачів на альтернативні способи оплати. Водночас Єврокомісія зазначає, що після діалогу компанія запропонувала і розпочала тестування змін щодо цих вимог.

Google зобов'язана виконати рішення ЄС протягом 60 днів, інакше їй загрожують періодичні штрафи у розмірі до 5% від її загального світового обороту.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google, ЄС
 

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