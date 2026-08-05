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AMD у II кв. збільшила чистий прибуток у 2,6 раза, виручку – до рекорду
11:25 05.08.2026 |
Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices у другому кварталі збільшив чистий прибуток у 2,6 раза, одночасно скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за очікування аналітиків.
Як йдеться в пресрелізі компанії, чистий прибуток у квітні-червні склав $2,3 млрд, або $1,38 на акцію, порівняно з $872 млн, або $0,54 на акцію, за аналогічний період попереднього року. Прибуток без урахування одноразових факторів склав $1,66 на акцію.
Квартальна виручка AMD зросла на 50% - до рекордних $11,54 млрд.
Експерти, консенсус-прогноз яких наводить FactSet, очікували скоригованого прибутку на рівні $1,62 на акцію за виручки в $11,3 млрд.
Виручка підрозділу, що займається випуском чипів для дата-центрів, підскочила на 107%, до $6,72 млрд, дохід у сегменті компонентів для ПК зріс на 6%, до $3,84 млрд.
Згідно з прогнозом AMD, у третьому кварталі виручка становитиме $13 млрд плюс-мінус $300 млн. Консенсус-прогноз експертів щодо цього показника становив $12,5 млрд.
Котирування акцій компанії впали на 8,8% на додаткових торгах у вівторок після оприлюднення звітності.
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