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АНАЛІТИКА

AMD у II кв. збільшила чистий прибуток у 2,6 раза, виручку – до рекорду

Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices у другому кварталі збільшив чистий прибуток у 2,6 раза, одночасно скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за очікування аналітиків.

Як йдеться в пресрелізі компанії, чистий прибуток у квітні-червні склав $2,3 млрд, або $1,38 на акцію, порівняно з $872 млн, або $0,54 на акцію, за аналогічний період попереднього року. Прибуток без урахування одноразових факторів склав $1,66 на акцію.

Квартальна виручка AMD зросла на 50% - до рекордних $11,54 млрд.

Експерти, консенсус-прогноз яких наводить FactSet, очікували скоригованого прибутку на рівні $1,62 на акцію за виручки в $11,3 млрд.

Виручка підрозділу, що займається випуском чипів для дата-центрів, підскочила на 107%, до $6,72 млрд, дохід у сегменті компонентів для ПК зріс на 6%, до $3,84 млрд.

Згідно з прогнозом AMD, у третьому кварталі виручка становитиме $13 млрд плюс-мінус $300 млн. Консенсус-прогноз експертів щодо цього показника становив $12,5 млрд.

Котирування акцій компанії впали на 8,8% на додаткових торгах у вівторок після оприлюднення звітності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: AMD
 

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