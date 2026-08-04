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АНАЛІТИКА

Україна ніколи не вступить до НАТО, — Залужний

08:53 04.08.2026 |

Політика

Посол України у Британії, генерал Валерій Залужний не вважає перспективним рух України до членства в НАТО, визначений в Конституції України.

Про це він заявив у дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Посол взяв слово під час дискусії топдипломатів щодо євроатлантичної інтеграції. І хоча його попросили прокоментувати питання участі України у коаліції JEF (Об'єднані експедиційні сили), він почав з того, що висловився щодо Альянсу.

"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" - наголосив генерал Залужний.

Валерій Залужний вважає, що перепоною для вступу України в Альянс є те, що "неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України... до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни".

Він також украй негативно оцінив спроможність НАТО, попри членство у ньому Британії, США тощо. "Скоріш за все, НАТО залишиться в тому ж самому вигляді, який є, і буде років 12, як Україна, переходити на стандарти, які необхідно досягти, щоб хоча б дорівнюватися рівні половину хоча би рівня Російської Федерації", - заявив він.

Попри цю оцінку, Залужний визнав, що "Україні потрібні технології, які на сьогодні ще є в країнах НАТО", у тому числі щодо антибалістики, космічних можливостей тощо.

У контексті гарантій безпеки України Залужний вважає ефективним не НАТО, а інші союзи. "Україна...  буде прив'язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Імовірніше за все, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок". Також Залужний вважає ефективним механізмом гарантій безпеки членство України у коаліції JEF. "З 2015 року у JEF сформовано органи управління. Да, вони слабенькі, да, вони ще не на тому рівні, що можна казати, які відповідають нам", висловивши жаль щодо того, що Україна не прfцює над вступом до JEF.

Варто зауважити, що JEF наразі не передбачає механізмів колективної безпеки та зобов'язань взаємного захисту його членів.

Раніше 10 членів Об'єднаних експедиційних сил (тобто JEF) підписали меморандум про наміри щодо створення "багатонаціональних морських сил", які виступатимуть "доповненням до НАТО".
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

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