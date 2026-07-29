Фінансові новини
- |
- 29.07.26
- |
- 23:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада планує нову податкову амністію для легалізації доходів
Державна служба фінансового моніторингу розробляє законопроєкт щодо нової податкової амністії.
Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє "Мінфін"
Документ уже пройшов кілька етапів консультацій із комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який оцінює дотримання країнами міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів.
Що відомо про законопроєкт
Як зазначила депутатка, під час обговорень європейські експерти висловили низку зауважень до документа, зокрема щодо механізмів запобігання відмиванню коштів. У зв'язку з цим Держфінмоніторинг, за її інформацією, готує оновлену редакцію законопроєкту.
Василевська-Смаглюк також повідомила, що проєкт поки не оприлюднений, а його зміст залишається закритим.
На її думку, розробка документа може бути пов'язана з підготовкою до ухвалення закону про віртуальні активи, який має врегулювати ринок криптовалют і визначити порядок їх оподаткування.
Тіньові мільярди
Депутатка зазначила, що, за експертними оцінками, українці можуть зберігати готівкову валюту на суму понад $60 млрд.
Крім того, за даними НАЗК, у деклараціях посадовців за 2025 рік було задекларовано криптоактиви майже на 839 млн грн.
Василевська-Смаглюк наголосила, що це лише "верхівка айсберга". Вона нагадала, що ще шість років тому українські чиновники сукупно задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, що за нинішнім курсом дорівнює близько $3 млрд.
Водночас депутатка припустила, що нова податкова амністія може передбачати можливість легалізації активів невідомого походження після сплати до бюджету 5% від їхньої вартості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії отримав підтримку Сенату США
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
|Брюссель просить заблокувати закон, ухвалення якого було однією з його вимог
|Українські дрони отримають британський захист: Лондон передасть технології РЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НБУ планує запровадити систему ризик-маркування для всіх платежів
Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних послуг присвоювати кожній платіжній операції маркер низького, середнього або високого ризику, причому операції з високим ризиком мають автоматично зупинятися до з'ясування деталей та отримання підтвердження користувача, свідчить проєкт постанови регулятора.
|Міненерго запевнило, що тарифи на газ та електроенергію залишаться без змін
|У МВФ розкритикували рішення Ради щодо правил перевірки політично значущих осіб
|Британські L119 вироблятимуть в Україні: новий етап співпраці в оборонній сфері
|МВФ оновив програму EFF: додано сім структурних маяків, більшість — фіскальні
|Драпатий очолить ЗСУ замість Сирського
Бізнес
|У США представили «живий» матеріал для 3D-принтерів із властивостями біологічних тканин
|Керівник OpenAI вважає, що ера сингулярності штучного інтелекту вже настала
|Гонка ШІ прискорюється: NVIDIA і Microsoft виступили за відкриті моделі після Kimi K3
|Аналог Starlink з України готує масштабний запуск супутників на орбіту
|Криптомайнінговий пул Poolin оголосив про банкрутство: активи виставили на продаж
|Новий термоядерний реактор Texatron виходить на випробування після схвалення влади Техасу
|Google оштрафували на понад мільярд доларів: ЄС вимагає змінити Пошук і Google Play
Європейська комісія прийняла рішення у двох розслідуваннях щодо Google та виписала компанії два штрафи - один, на €460 мільйонів, за надавання переваги власному пошуковому сервісу над конкурентами та другий, на €430 мільйонів, за обмеження можливості Android-розробників перенаправляти користувачів на альтернативні способи оплати.