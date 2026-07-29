Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Влада планує нову податкову амністію для легалізації доходів

Державна служба фінансового моніторингу розробляє законопроєкт щодо нової податкової амністії.

Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє "Мінфін"

Документ уже пройшов кілька етапів консультацій із комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який оцінює дотримання країнами міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів.


Що відомо про законопроєкт

Як зазначила депутатка, під час обговорень європейські експерти висловили низку зауважень до документа, зокрема щодо механізмів запобігання відмиванню коштів. У зв'язку з цим Держфінмоніторинг, за її інформацією, готує оновлену редакцію законопроєкту.

Василевська-Смаглюк також повідомила, що проєкт поки не оприлюднений, а його зміст залишається закритим.

На її думку, розробка документа може бути пов'язана з підготовкою до ухвалення закону про віртуальні активи, який має врегулювати ринок криптовалют і визначити порядок їх оподаткування.


Тіньові мільярди

Депутатка зазначила, що, за експертними оцінками, українці можуть зберігати готівкову валюту на суму понад $60 млрд.

Крім того, за даними НАЗК, у деклараціях посадовців за 2025 рік було задекларовано криптоактиви майже на 839 млн грн.

Василевська-Смаглюк наголосила, що це лише "верхівка айсберга". Вона нагадала, що ще шість років тому українські чиновники сукупно задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, що за нинішнім курсом дорівнює близько $3 млрд.

Водночас депутатка припустила, що нова податкова амністія може передбачати можливість легалізації активів невідомого походження після сплати до бюджету 5% від їхньої вартості. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8789
  0,0488
 0,11
EUR
 1
 51,0812
  0,0119
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6881  0,10 0,23 45,1658  0,09 0,21
EUR 50,9135  0,12 0,24 51,5338  0,13 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8600  0,11 0,24 44,8900  0,11 0,24
EUR 51,1089  0,04 0,09 51,1252  0,04 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес