Влада планує нову податкову амністію для легалізації доходів

Державна служба фінансового моніторингу розробляє законопроєкт щодо нової податкової амністії.

Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє "Мінфін"

Документ уже пройшов кілька етапів консультацій із комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який оцінює дотримання країнами міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів.

Що відомо про законопроєкт

Як зазначила депутатка, під час обговорень європейські експерти висловили низку зауважень до документа, зокрема щодо механізмів запобігання відмиванню коштів. У зв'язку з цим Держфінмоніторинг, за її інформацією, готує оновлену редакцію законопроєкту.

Василевська-Смаглюк також повідомила, що проєкт поки не оприлюднений, а його зміст залишається закритим.

На її думку, розробка документа може бути пов'язана з підготовкою до ухвалення закону про віртуальні активи, який має врегулювати ринок криптовалют і визначити порядок їх оподаткування.

Тіньові мільярди

Депутатка зазначила, що, за експертними оцінками, українці можуть зберігати готівкову валюту на суму понад $60 млрд.

Крім того, за даними НАЗК, у деклараціях посадовців за 2025 рік було задекларовано криптоактиви майже на 839 млн грн.

Василевська-Смаглюк наголосила, що це лише "верхівка айсберга". Вона нагадала, що ще шість років тому українські чиновники сукупно задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, що за нинішнім курсом дорівнює близько $3 млрд.

Водночас депутатка припустила, що нова податкова амністія може передбачати можливість легалізації активів невідомого походження після сплати до бюджету 5% від їхньої вартості.