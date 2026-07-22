МВФ оновив програму EFF: додано сім структурних маяків, більшість — фіскальні

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду містить сім нових структурних маяків, шість з яких фіскальні, йдеться у оприлюдненому Фондом у вівторок документі.

Згідно з ним, найближчим зобов'язанням України за програмою є прийняття до кінця липня законодавства про запровадження податку на дохід, отриманий від цифрових платформ, та скасування податкового звільнення на імпорт товарів з низькою вартістю через поштові відправлення.

Якщо закон про оподаткування на цифрових платформах (№4903-IX, законопроєкт №15111-д) Верховна Рада прийняла ще 9 червня, але його досі не підписав президент, то законопроєкт про введення оподаткування імпортних посилок до EUR150 уряд поки що не вніс у парламент, який пішов на перерву до середини серпня.

За оновленою програмою до кінця серпня необхідно виконати ще два нових структурних маяки щодо подання в Раду поправок до Податкового кодексу. Перші правки - щодо реформування правил трансфертного ціноутворення відповідно до стандартів ОЕСР, обов'язкового дотримання принципу незалежних сторін всіма підприємствами та обмеження нарахування відсотків відповідно до Директив ЄС про боротьбу з ухиленням від сплати податків (ATAD). Це видозмінений маяк з початкового варіанту програми, в якому Україна брала зобов'язання подати подібний законопроєкт до парламенту до кінця червня.

Другі поправки до Податкового кодексу - про підвищення порогу для позапланових перевірок за запитами на відшкодування ПДВ та від'ємними зобов'язаннями з ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

До кінця жовтня треба буде прийняти законодавство для забезпечення незалежності регулятора ринку енергетики та комунальних послуг НКРЕКП та вдосконалення процедур висування кандидатів до нього, а до кінця грудня - прийняти нові ключові показники ефективності (KPI) для Державної податкової служби.

Також до кінця грудня цього необхідно подати правила щодо ухилення від сплати податків, щоб запобігти зловживанню спрощеним податковим режимом, а до кінця квітня наступного - запровадити скасування звільнення від ПДВ для підприємців-спрощенців та підвищити поріг реєстрації платника ПДВ з 1 січня 2028 року. Початкова програма передбачала прийняття закону з цими нормами до кінця березня цього року, але українська сторона змогла переконати Фонд у неможливості його проходження через Раду за поточної ситуації та необхідності відтермінування цих зобов'язань.

Окрім того терміни виконання двох маяків з початкового варіанту програми були відкладені на кілька місяців. Якщо раніше передбачалося, що НАЗК прийме нові нормативні акти, що встановлюють систему перевірки декларацій про активи на основі ризиків, надаючи пріоритет високопосадовцям у визначених сферах підвищеного ризику, до кінця червня, то тепер - до кінця вересня цього року.

Окрім того під час першого перегляду програми було погоджено, що технічний аналіз, що кількісно оцінює витрати на поточні пільги у сферах електроенергії, газу та опалення (квазі-фіскальні витрати, QFA), розподіл існуючих субсидій, а також сценарії фіскально стійких реформ для досягнення поступового відшкодування витрат при забезпеченні належного захисту вразливих споживачів, має бути зроблений до кінця липня, тоді як тепер новий термін - кінець жовтня. При цьому МВФ надасть Міненерго технічну допомогу у підготовці такого звіту.

Як повідомлялося, Рада виконавчих директорів МВФ в ніч на вівторок схвалила перший перегляд 4-річної Програми EFF для України, що дозволяє негайно виплатити близько $690 млн другого траншу, але звернула увагу на невиконання кількох критеріїв ефективності та застерегла від відступу від реформ. З урахуванням першого траншу загальні виплати за програмою загальною вартістю $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року, складуть близько $2,2 млрд.