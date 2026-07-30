Смартфони на Android можуть здорожчати через нову цінову політику Qualcomm

Журналісти Bloomberg в черговий раз підтвердили надійність своїх джерел. Минулого тижня вони повідомили, що в найближчий час Qualcomm підвищить ціни на свої чіпи на "двозначні відсотки" і сьогодні про це офіційно оголосив генеральний директор компанії Крістіано Амон (Cristiano Amon).

Qualcomm опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2026 року, в якому зафіксувала зниження доходів на ринку смартфонів на 20% - це найгірший показник з 2021 року.

Амон пояснив, що падіння прибутку пов'язане з "безпрецедентним зростанням цін на пам'ять і обмеженнями поставок" і щоб компенсувати ці фактори Qualcomm доведеться підвищити ціни на свою продукцію.

Ще однією неприємною новиною для інвесторів Qualcomm є скорочення співпраці з Apple, оскільки американський гігант активно нарощує виробництво власних модемів і скорочує їх закупівлі у Qualcomm. Через це компанія отримує ще менше грошей, але поки не панікує і сподівається відшкодувати втрати іншими контрактами. Крім того, Qualcomm планує до 2029 року диверсифікувати своє виробництво, щоб менше залежати від ситуації на ринку мобільних пристроїв - зараз цей напрямок забезпечує понад 50% загального прибутку компанії, а до зазначеного терміну воно має скоротитися до третини обороту.