Керівник OpenAI вважає, що ера сингулярності штучного інтелекту вже настала

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що розвиток сфери штучного інтелекту вже досяг етапу, який донедавна існував лише на сторінках наукової фантастики. "Ми вже фактично перебуваємо в точці сингулярності", - сказав Альтман у подкасті американського видання Business Insider у суботу, 25 липня.

Поняття "технологічної сингулярності" означає момент, коли штучний інтелект перевершує людський і починає розвиватися такими темпами, які людям важко передбачити або контролювати.

BI пише, що ідея сингулярності вже майже сто років є однією з центральних тем наукової фантастики. У таких творах вона рідко завершується щасливо. Один із найвідоміших прикладів - фільм "Термінатор", у якому штучний інтелект під назвою Skynet набуває самосвідомості, а потім вирішує, що його творці становлять для нього найбільшу загрозу.

На початку червня американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, закликала пригальмувати розвиток ШІ, попередивши, що він може вийти з-під контролю людини.

Альтман вважає, що такому розвитку подій можна запобігти.

"Я вважаю, що деякі альтернативні сценарії майбутнього, які змальовують інші компанії, є доволі моторошними. Я зроблю все можливе, щоб цьому протидіяти і щоб саме такий сценарій не став реальністю", - сказав бізнесмен.

За словами Альтмана, ще десять років тому так звана сингулярність здавалася віддаленою і малоймовірною мрією.

"Тепер ми справді опинилися в тому моменті, про який колись говорили за обіднім столом зовсім несерйозно. Я чекав на це все своє життя і вважаю, що це буде неймовірно, надзвичайно позитивно і принесе величезну користь світові", - казав він.

Торік Альтман заявив, що до 2030 року штучний інтелект перевершить людський інтелект практично в усіх сферах. Він також прогнозував, що згодом ця технологія зможе виконувати від 30% до 40% завдань, які нині виконують люди на роботі.