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АНАЛІТИКА

Керівник OpenAI вважає, що ера сингулярності штучного інтелекту вже настала

15:41 27.07.2026 |

Новини IT

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що розвиток сфери штучного інтелекту вже досяг етапу, який донедавна існував лише на сторінках наукової фантастики. "Ми вже фактично перебуваємо в точці сингулярності", - сказав Альтман у подкасті американського видання Business Insider у суботу, 25 липня.

Поняття "технологічної сингулярності" означає момент, коли штучний інтелект перевершує людський і починає розвиватися такими темпами, які людям важко передбачити або контролювати.

BI пише, що ідея сингулярності вже майже сто років є однією з центральних тем наукової фантастики. У таких творах вона рідко завершується щасливо. Один із найвідоміших прикладів - фільм "Термінатор", у якому штучний інтелект під назвою Skynet набуває самосвідомості, а потім вирішує, що його творці становлять для нього найбільшу загрозу.

На початку червня американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, закликала пригальмувати розвиток ШІ, попередивши, що він може вийти з-під контролю людини.

Альтман вважає, що такому розвитку подій можна запобігти.

"Я вважаю, що деякі альтернативні сценарії майбутнього, які змальовують інші компанії, є доволі моторошними. Я зроблю все можливе, щоб цьому протидіяти і щоб саме такий сценарій не став реальністю", - сказав бізнесмен.

За словами Альтмана, ще десять років тому так звана сингулярність здавалася віддаленою і малоймовірною мрією.

"Тепер ми справді опинилися в тому моменті, про який колись говорили за обіднім столом зовсім несерйозно. Я чекав на це все своє життя і вважаю, що це буде неймовірно, надзвичайно позитивно і принесе величезну користь світові", - казав він.

Торік Альтман заявив, що до 2030 року штучний інтелект перевершить людський інтелект практично в усіх сферах. Він також прогнозував, що згодом ця технологія зможе виконувати від 30% до 40% завдань, які нині виконують люди на роботі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: OpenAI
 

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