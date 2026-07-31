Фінансові новини

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"Аврора" презентувала B2B-сервіс для юридичних осіб та ФОП
16:44 31.07.2026 |
Мережа мультимаркетів "Аврора" презентувала B2B-сервіс для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який допоможе здійснювати корпоративні закупівлі в магазинах мережі за безготівковим розрахунком через корпоративний баланс, повідомила пресслужба компанії.
"Бізнесу важлива швидкість і зручність. Тому ми створили Aurora Business Balance - сервіс, який дозволяє компаніям купувати в "Аврорі" за безготівковим розрахунком так само просто, як звичайному покупцю. Для нас цей сервіс - це важливий крок у розвитку B2B-напрямку, а для клієнтів - простий спосіб купувати потрібні товари без зайвої бюрократії", - зазначив fintech manager мережі мультимаркетів "Аврора" Віталій Колісник.
У релізі зазначається, що підключення до Aurora Business Balance займає до двох днів. Компанія один раз поповнює корпоративний баланс, після чого її співробітники можуть здійснювати покупки в магазинах мережі або на avrora.ua без оформлення окремих рахунків на кожну закупівлю. Це скорочує адміністративне навантаження, економить час і робить корпоративні закупівлі простішими та зручнішими.
"Аврору" засновали 2011 року Лев Жиденко, Тарас Панасенко і Леся Клименко. На липень 2026 року мережа охоплює понад 1,9 тис. магазинів в Україні та понад 60 у Румунії. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.
За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна покупка", яке розвиває мережу, є кіпрська "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціар - Лев Жиденко, серед власників - фонди під управлінням Horizon Capital.
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