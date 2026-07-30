Попит на ОПЗ зріс через кризу на Близькому Сході – Україна готує продаж

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха сподівається, що аукціон з приватизації Одеського припортового заводу, призначений на жовтень цього року, буде успішним. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Найпозитивніший сигнал, як не дивно, надав американо-іранський конфлікт", - сказав голова ФДМУ.

Наталуха пояснив: коли заблокували Ормузьку протоку, з'ясувалося, що близько 30% глобального постачання аміаку йшло саме через неї.

"Блокування протоки створило дефіцит на ринку, і ціна на аміак пішла в космос. Глобальні виробники аміачних добрив почали шукати способи хеджувати ризики. Тоді ми зафіксували доволі великий, на наш погляд, сплеск інтересу до цього активу", - розповів він.

Станом на зараз, за словами голови Фонду держмайна, укладено чотири угоди про нерозголошення інформації з різними потенційними учасниками аукціону. Це чотири іноземні компанії, які в межах цих угод отримують дані про підприємство. Вони виїжджали на місце ознайомитися з виробничими приміщеннями.

"Чесно кажучи, такого давно не було. Коли ОПЗ востаннє виставляли на продаж, не було жодної угоди про нерозголошення, а зацікавлена була лише одна українська сторона, яка врешті навіть не подалася на конкурс. Зараз ми фіксуємо інтерес із-за океану, з Близького Сходу і з Азії", - зазначив Наталуха.