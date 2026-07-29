Партнер «Укрзалізниці» запускає пряме сполучення Перемишль – Франкфурт-на-Майні

Державна Укрзалізниця (УЗ) у середу, 29 липня, повідомила про запуск з 1 серпня міжнародного нічного потяга за маршрутом Перемишль - Франкфурт-на-Майні.

Потяг запускає іспанська залізнична компанія Renfe, з якою УЗ підписала меморандум про співпрацю. Він проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини (зокрема, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Зале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах), а також матиме зупинки у Празі та Остраві.

Укрзалізниця зі свого боку забезпечить пересадки для пасажирів, які подорожують поїздами:

№ 51/52 Київ - Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя/Дніпро - Перемишль;

№ 69/70 Кременчук - Перемишль;

№ 35/36 Одеса - Перемишль;

№ 89/90 Київ - Перемишль.

Потяг Перемишль - Франкфурт-на-Майні матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class - купе на 1-4 місця з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка. Вартість таких квитків починається від 37,5 євро.

Пасажири матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе.

"Крім того, у поїзді будуть сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків на такі місця стартує від 15 євро", - додали в УЗ.

Перемишль уже став головним залізничним вузлом, через який українські пасажири потрапляють до країн Європейського Союзу. З появою цього поїзда їм можна буде робити менше пересадок і менше витрачати часу на дорогу. Також відкриття чергового міжнародного маршруту означає, що українська залізниця дедалі тісніше інтегрується до транспортної мережі ЄС.

Потяг відправлятиметься щодня з Перемишля до Франкфурта-на-Майні о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі - о 18:14, у Дрездені - о 22:32, а до Франкфурта-на-Майні прибуватиме о 07:22. У зворотному напрямку поїзд щодня відправлятиметься з Франкфурта-на-Майні о 15:03, зупинятиметься у Празі о 01:17 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.

24 травня 2022 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.

У березні 2026 року Україна та Іспанія підписали угоди про запуск спільного інфраструктурного проєкту, який дасть змогу вантажним поїздам перетинати кордон з ЄС без зупинок. Уряд Іспанії надасть грант у 5,48 млн євро.