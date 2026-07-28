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АНАЛІТИКА

Swarmer уклала угоду зі США: бойовий досвід українських дронів використають для розвитку ШІ

Виробник програмного забезпечення для автономних дронів Swarmer інтегрує свої технології ройового управління БПЛА з американською платформою SpatialCore компанії Brightline Interactive.


Деталі партнерства та нові можливості

Згідно з підписаним меморандумом про взаєморозуміння, Swarmer надасть власне програмне забезпечення для координації роїв дронів, яке вже пройшло випробування в реальних бойових умовах. Американська Brightline Interactive об'єднає ці алгоритми зі своєю платформою SpatialCore.

Це дозволить об'єднати дані з різних типів безпілотників та прискорити навчання штучного інтелекту для Пентагону.


Спільна робота охоплюватиме кілька напрямків:

  • Збір даних для ШІ: інтеграція систем дозволить використовувати операційну інформацію з різних моделей БПЛА, включаючи безпілотники тих виробників, які раніше не працювали з Swarmer.
  • Спільні дослідження: компанії проводитимуть спільні R&D-проєкти для прискореної розробки штучного інтелекту та створення єдиного операційного середовища.
  • Вихід на контракти США: Brightline залучить власні контрактні механізми та зв'язки з Міністерством оборони США для просування спільних рішень.

    • Як зазначив президент Swarmer Алекс Фінк, об'єднання технологій дасть доступ до даних з мільйонів місій, що дозволить навчати AI-моделі значно швидше. Президент Brightline Тейлер Гейтс підкреслив, що партнерство допоможе надати військовим замовникам розширену картину оперативної обстановки на полі бою.


    Бойовий досвід Swarmer

    Українсько-американська компанія Swarmer розробляє технології, які дозволяють одному оператору керувати цілою групою автономних БПЛА. Дрони здатні самостійно координувати свої дії у повітрі та розподіляти завдання.

    З квітня 2024 року програмне забезпечення компанії вже забезпечило виконання понад 100 000 реальних бойових місій у зоні бойових дій в Україні.
    За матеріалами: РБК-Україна
    Ключові теги: США
     

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