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Swarmer уклала угоду зі США: бойовий досвід українських дронів використають для розвитку ШІ
14:12 28.07.2026 |
Виробник програмного забезпечення для автономних дронів Swarmer інтегрує свої технології ройового управління БПЛА з американською платформою SpatialCore компанії Brightline Interactive.
Деталі партнерства та нові можливості
Згідно з підписаним меморандумом про взаєморозуміння, Swarmer надасть власне програмне забезпечення для координації роїв дронів, яке вже пройшло випробування в реальних бойових умовах. Американська Brightline Interactive об'єднає ці алгоритми зі своєю платформою SpatialCore.
Це дозволить об'єднати дані з різних типів безпілотників та прискорити навчання штучного інтелекту для Пентагону.
Спільна робота охоплюватиме кілька напрямків:
Як зазначив президент Swarmer Алекс Фінк, об'єднання технологій дасть доступ до даних з мільйонів місій, що дозволить навчати AI-моделі значно швидше. Президент Brightline Тейлер Гейтс підкреслив, що партнерство допоможе надати військовим замовникам розширену картину оперативної обстановки на полі бою.
Бойовий досвід Swarmer
Українсько-американська компанія Swarmer розробляє технології, які дозволяють одному оператору керувати цілою групою автономних БПЛА. Дрони здатні самостійно координувати свої дії у повітрі та розподіляти завдання.
З квітня 2024 року програмне забезпечення компанії вже забезпечило виконання понад 100 000 реальних бойових місій у зоні бойових дій в Україні.
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