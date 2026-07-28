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АНАЛІТИКА

«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок ухвалила рішення підвищити з 1 серпня тарифи Укренерго на передання електроенергії для бізнесу.

Тариф на послуги з передання електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) зросте на 25% - до 928,45 грн/МВт-год без ПДВ.

Тариф на послуги з передання електричної енергії для підприємств "зеленої" електрометалургії збільшиться на 50% - до 563,26 грн/МВт-год без ПДВ.

Різке підвищення енергетичних тарифів загрожує зниженням конкурентоспроможності української продукції та падінням обсягів виробництва. Водночас збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передання електроенергії та оперативно-технологічне управління об'єднаною енергосистемою необхідні для відновлення енергосистеми України і її належної підготовки до зими.

Член правління Укренерго Іван Юрик під час розгляду цього питання пояснив, що підвищення тарифу зумовлене наслідками попередньої важкої зими.

"У нас змінилася топологія передання, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наше ПСО прив'язане до курсового рівня - тому ми просимо відкоригувати тариф, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання. Крім того, зросли витрати на обмеження як для "зелених", так і для системних обмеженнях. І останнє - це зменшення обсягів як передання, так і диспетчеризації", - сказав Юрик.

Раніше планувалося, що тариф Укренерго на передання у 2026 році зросте двічі на 4%. Обидва етапи підвищення вже відбулися раніше.
 

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