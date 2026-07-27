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Криптомайнінговий пул Poolin оголосив про банкрутство: активи виставили на продаж
Сінгапурська компанія Poolin, яка свого часу була найбільшим біткоїн-майнінговим пулом у світі, разом із дочірніми структурами Lonestar Dream Inc та Lonestar Taproot LLC подала заяву про банкрутство за процедурою Chapter 11 до Суду США у справах про банкрутство округу Нью-Джерсі.
Компанія планує продати майнінгові активи в Західному Техасі.
Сукупна пропозиція на $52 млн стане так званою stalking horse bid - мінімальною базовою ставкою для майбутнього аукціону, щоб максимізувати виплати кредиторам. Угода ще має пройти затвердження судом і може бути перевищена іншими учасниками торгів.
Згідно із судовими документами, банкрутство спрямоване не на відновлення операційної діяльності, а на контрольований продаж активів під наглядом суду.
Від лідера майнінгу до розпродажу активів
Згідно із заявою про банкрутство, Poolin, яка у 2019 році була найбільшим майнінговим пулом біткоїна у світі, не змогла пережити наслідки заборони майнінгу в Китаї та криптовалютної кризи 2022 року.
Після перенесення застав клієнтів до Antalpha Technologies компанія залучила близько $213 млн під забезпечення криптоактивами вартістю приблизно $355,8 млн, спрямувавши кошти на будівництво дата-центрів у Техасі, закупівлю обладнання, виплати користувачам та операційні витрати.
Однак обвал ринку призвів до кризи ліквідності: у вересні 2022 року Poolin Wallet зупинив виведення коштів і випустив IOU-токени.
За даними судових матеріалів, їх отримали близько 11 700 користувачів із балансами понад $100 на загальну суму приблизно $163,7 млн, а вже в листопаді того ж року Antalpha ліквідувала заставу після того, як борг компанії зріс до близько $260 млн.
Відтоді Poolin фактично припинила операційну діяльність і тепер продає свої активи в межах процедури банкрутства.
Інфраструктура для майнінгу дедалі більше цікавить сектор ШІ
У компанії зазначили, що сьогодні найбільшу цінність становлять вже не майнінгові операції, а доступ до електроенергії та енергетичної інфраструктури.
У судових документах підкреслюється, що попит з боку операторів центрів обробки даних для штучного інтелекту може підвищити вартість техаських майданчиків, попри збитковість самого майнінгового бізнесу.
Водночас сукупні збитки Lonestar Dream і Lonestar Taproot від моменту створення сягнули приблизно $45,9 млн.
Ця тенденція збігається з останніми оцінками галузі. Раніше компанія MARA Holdings продала майже 21 000 BTC для фінансування експансії у сферу ШІ та високопродуктивних обчислень через придбання енергетичної компанії Long Ridge Energy & Power.
Водночас аналітики Bernstein заявили, що дефіцит електроенергії перетворює публічних майнерів на стратегічних партнерів ШІ-компаній, оскільки вони контролюють понад 27 ГВт майбутніх енергетичних потужностей та вже уклали угоди у сфері ШІ більш ніж на $90 млрд.
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