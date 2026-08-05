SpaceX закриває виробництво Crew Dragon: наявних кораблів вистачить до середини 2030-х

Поки конкуренти намагаються бодай раз стабільно доставити екіпаж до МКС без пригод, SpaceX вирішила, що виробничих потужностей для пілотованих капсул їй достатньо. Компанія офіційно припиняє будівництво нових кораблів Crew Dragon, зосередившись на експлуатації вже наявного флоту. План простий: витиснути з існуючих п'яти одиниць максимум, поки Starship не навчиться літати так само надійно, як маршрутка на околицю міста.

Ресурс на межі можливого

Сьогодні флот SpaceX складається з п'яти кораблів, які спочатку розраховувалися на п'ять польотів кожен. Однак у компанії разом із NASA вирішили, що це занадто скромно для сучасної космонавтики. Наразі триває робота над збільшенням сертифікованого ресурсу до 15 місій на одну капсулу. Це дозволить флоту залишатися в строю ще багато років, не витрачаючи ресурси на збірку нових корпусів.

Черговим випробуванням для цієї стратегії стане місія Crew-13, запуск якої заплановано не раніше 12 вересня 2026 року. У ній знову задіють корабель Грейс (Grace), який повернеться в космос після свого дебютного польоту. Детальну інформацію про технічний стан та можливості кораблів можна знайти на офіційному сайті SpaceX, де компанія звітує про успіхи багаторазового використання.

Starship зачекає, поки Dragon працює

Попри активну розробку Starship, у SpaceX підкреслюють: різкого переходу не буде. Очікується тривалий період, коли обидва типи кораблів працюватимуть паралельно. Starship - це гігант, який потребує специфічної інфраструктури, тоді як Crew Dragon вже став галузевим стандартом. Навіть майбутні комерційні орбітальні станції змушені підлаштовуватися під габарити «Зіркового корабля», що створює додаткові інженерні виклики.

Попит на послуги SpaceX лише зростає. NASA серйозно розглядає можливість закупівлі ще 6 додаткових місій після Crew-14. Причина банальна - затримки із сертифікацією Boeing Starliner, який має повернутися до польотів у вантажному варіанті лише у 2026 році. Поки Boeing розв'язує проблеми, програма NASA з комерційних польотів фактично тримається на плечах Ілона Маска (Elon Musk).

Комерційний ажіотаж

Окрім державних замовлень, черга з приватних компаній лише подовжується. Кораблі Crew Dragon заброньовані для місій Axiom Space, Vast та Voyager Technologies. Європейське космічне агентство також шукає варіанти окремих польотів для своїх астронавтів. У майбутньому оператори комерційних станцій планують продавати «все включено»: і доставку, і проживання на орбіті, а вибір транспорту залишиться за ними. Поки що цей вибір безальтернативно падає на SpaceX.