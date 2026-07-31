Microsoft розширила можливості Windows 11: біометричний вхід став доступним на більшій кількості ПК

Ми вже писали про оновлення Windows Hello, яке очікується в серпневому патчі Windows 11. Схоже, за повідомленнями, воно почало розгортатися раніше. Тож, тепер ви можете входити до свого комп'ютера з Windows 11 за допомогою відбитка пальця, навіть якщо він не має вбудованого сканера відбитків. Microsoft розпочала розгортання оновлення KB5101684 для Windows 11 версій 25H2 і 24H2, і однією з нових функцій цього оновлення стала підтримка зовнішніх сканерів відбитків пальців у Windows Hello. Microsoft пише:

"Нове! Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) тепер підтримує зовнішні датчики відбитків пальців. Завдяки цьому оновленню цей безпечний спосіб входу виходить за межі пристроїв із вбудованими сканерами відбитків пальців і стає доступним для настільних ПК та інших комп'ютерів з Windows 11, включно з Copilot+ PC. Щоб почати, підключіть сумісний сканер відбитків пальців із підтримкою ESS."

Вхід за відбитком пальця тепер буде доступний на настільних комп'ютерах із Windows 11, а також на комп'ютерах Copilot+ без вбудованих сканерів відбитків пальців. Щоб почати використовувати автентифікацію за відбитком пальця, потрібно підключити сканер, який підтримує Enhanced Sign-in Security, а потім виконати інструкції в меню Параметри > Облікові записи > Параметри входу.

"Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) - це не просто підтримка біометрії, а вдосконалений механізм захисту даних користувача. Він ізолює процес автентифікації від основної операційної системи, використовуючи технології віртуалізації (Virtualization-Based Security) та модуль безпеки TPM 2.0. Завдяки цьому навіть у разі компрометації Windows отримати доступ до біометричних даних значно складніше", - заявляє Microsoft.

Раніше Enhanced Sign-in Security працювала лише з вбудованими сканерами відбитків пальців або камерами, встановленими виробником ноутбука. Через це власники настільних ПК та багатьох звичайних комп'ютерів не могли скористатися всіма перевагами ESS. Нове оновлення фактично усуває це обмеження, відкриваючи підтримку сумісних зовнішніх сканерів відбитків пальців.

"Водночас Microsoft наголошує, що підійдуть не будь-які USB-сканери відбитків. Пристрій повинен підтримувати стандарт Enhanced Sign-in Security, інакше Windows не дозволить використовувати його для входу в систему, коли ESS увімкнено. Це зроблено для того, щоб біометрична інформація проходила захищений шлях від датчика до операційної системи без можливості перехоплення", - зауважують у Microsoft.

Для бізнес-користувачів і корпоративних мереж це нововведення має особливу цінність. Організації зможуть оснащувати звичайні офісні комп'ютери зовнішніми біометричними зчитувачами без необхідності купувати дорогі моделі з інтегрованими сенсорами, водночас зберігаючи високий рівень захисту входу.

"Microsoft також передбачила можливість керування ESS у налаштуваннях Windows. На сумісних комп'ютерах користувач може перевірити, чи активована Enhanced Sign-in Security, а також визначити, які біометричні пристрої дозволено використовувати для входу. Якщо ESS вимкнена, система може працювати і зі звичайними сумісними пристроями Windows Hello, але без додаткового рівня захисту", - додають у Microsoft.

Microsoft уперше анонсувала цю функцію ще в січні, але лише зараз вона почала розгортатися для користувачів Windows 11 версій 25H2 і 24H2. Розгортання підтримки зовнішніх сканерів є частиною ширшої стратегії Microsoft із посилення безпеки Windows 11. Компанія дедалі активніше переносить механізми автентифікації у захищене середовище, щоб зробити біометричний вхід стійкішим до сучасних атак, спрямованих на викрадення облікових даних або підміну процесу входу.