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До ₴460 тис. щомісяця: уряд унормував додаткові виплати для бійців НГУ, Нацполіції та прикордонників
Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський підписав накази про затвердження порядків виплат додаткових винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським поліції особливого призначення в межах експериментального проєкту мотиваційних виплат.
Про це повідомив Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
До 460 тис. грн на місяць
За словами міністра, цей механізм дозволить гвардійцям, поліцейським та прикордонникам, які захищають державу на фронті, отримати на місяць до 460 тисяч гривень мотиваційних виплат. Враховується складність і небезпека завдань, а також конкретні результати бойової роботи.
Які виплати передбачено?
- до 100 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях;
- 170 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;
- 70 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;
- 50 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за службу на пунктах управління;
- від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для інструкторів - військовослужбовців;
- до 10 тисяч гривень на місяць проходження військової служби - для інших категорій військовослужбовців;
- 40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій;
- 20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій;
- 100 тисяч гривень за кожного полоненого окупанта;
- 15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.
Вигівський додав, що накази вже перебувають на державній реєстрації, після чого будуть опубліковані та набудуть чинності.
Зазначені виплати будуть нараховуватися за період з 1 червня 2026 року.
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