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Сам звів «античний амфітеатр» і заробляв на туристах: в Італії винесли вирок чоловіку
13:40 28.07.2026 |
В Італії чоловік переконав місцеву владу, що виявив один із «найстаріших і найбільших амфітеатрів» світу, і водив туди туристів. Насправді він сам збудував цю споруду 20 років тому.
Про це пише Euronews.
69-річний Франко Малоссо стверджував, що після зсуву ґрунту у 2005 році відкрив місце, відоме як Морський амфітеатр Беріко в північно-східному місті Віченца.
Чоловік розповідав туристам, що ця пам'ятка є одним із «найстаріших і найбільших амфітеатрів» світу й датується 393 роком нашої ери. За відвідування об'єкта він брав із людей по 40 євро.
Франко Малоссо також стверджував, що Гай Юлій Цезар відвідав цей амфітеатр під час повернення до Риму з Єгипту разом із Клеопатрою.
Ба більше, чоловік зумів переконати місцеву владу включити цей об'єкт до туристичного путівника Віченци та мобільного застосунку, що фінансуються ЄС.
У 2016-му почали з'являтися підозри щодо цього «амфітеатру». Археологи, яких для розслідування залучила італійська військова поліція, виявили, що «стародавня» споруда містила скловолокно, колони з пап'є-маше, потиньковані блоки та гіпсові статуї, що датувалися початком 2000-х років.
Супутникові знімки також показали, що Малоссо спочатку зрівняв пагорб, а потім збудував фальшиву стародавню пам'ятку на розчищеній ділянці.
Так, Малоссо засудили до двох років і чотирьох місяців ув'язнення за незаконне будівництво, підробку творів мистецтва та створення творів без дозволу. Крім того, йому призначено штраф розміром 3000 євро, а міська рада Аркуньяно подала проти нього позов про відшкодування збитків на суму 560 000 євро, щоб компенсувати зазнані втрати.
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