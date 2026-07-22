BMW відмовляється від механічної трансмісії: чому «механіка» йде в минуле

Комп'ютери проти механіки

Здавалося б, у всьому винні ліниві водії, які не хочуть смикати важіль у заторах. Проте реальність значно прозаїчніша та «зарегульована». Поки фанати бренду оплакують кожну нову модель без третьої педалі, керівництво баварського концерну вказує на фактори, які роблять життя МКПП практично неможливим у сучасному світі.

Сьогоднішній автомобіль - це не просто залізо з поршнями, а сервер на колесах. Сучасні системи допомоги водієві (ADAS) та комплекси безпеки розробляються насамперед під автоматичні трансмісії. Електроніці набагато простіше керувати тягою та перемиканням передач самостійно, ніж намагатися вгадати, що саме зробить людина з педаллю щеплення в екстреній ситуації. У Європі багато з цих систем є обов'язковими, що ставить виробників у незручне становище: або витрачати мільйони на адаптацію софту під «механіку», або просто відмовитися від неї.

Голова підрозділу BMW M Франк ван Меель (Frank van Meel) в інтерв'ю виданню Autocar зазначив, що база постачальників компонентів для ручних коробок стрімко скорочується. Компаніям, що виготовляють трансмісії, стає невигідно тримати лінії виробництва для нішевого продукту, попит на який падає з кожним роком. Це створює ефект снігової кулі: менше постачальників - вища ціна - менше сенсу для автовиробника.

Гібридизація як фінальний акорд

Ще один цвях у труну МКПП - м'які гібриди (mild-hybrid). Ці системи, що працюють з напругою 48 вольт, сконструйовані для роботи в парі з «автоматами». Оскільки екологічні норми стають дедалі жорсткішими, BMW доводиться впроваджувати гібридні технології навіть у спортивні моделі лінійки M. Наприклад, наступне покоління M3 (G84), ймовірно, отримає таку установку, що фактично виключає використання шестиступеневої механіки.

База постачальників стає меншою, а з усіма системами допомоги водієві стає все важче від'єднати трансмісію від загального керування. Це не означає, що це неможливо, але ми маємо намір зберігати «механіку» лише доти, доки це буде доцільно. - Франк ван Меель, CEO BMW M

Що залишилося в меню для ентузіастів

Після того, як BMW Z4 із ручною коробкою пішла на спокій, вибір став зовсім скромним. Наразі три педалі доступні лише в трьох моделях: M2, M3 та M4, і лише в задньопривідному виконанні. Якщо ви планували придбати такий автомобіль, варто поспішити: седан M3 у поточному вигляді може залишити конвеєр вже наступного року, а купе M2 та M4 протримаються орієнтовно до середини 2029 року.

На фоні конкурентів з Audi Sport та Mercedes-AMG, які вже давно викреслили МКПП зі своїх прайс-листів, BMW все ще виглядає як останній оплот олдскулу. Проте закони фізики, економіки та бюрократії Брюсселя невблаганні. Після 2030 року майбутнє ручного керування трансмісією виглядає туманним навіть для найбільш відданих фанатів марки.