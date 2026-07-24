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АНАЛІТИКА

Uber та Lyft отримали право звільняти водіїв: рішення суду Нью-Йорка

12:22 23.07.2026 |

Транспорт

 

Федеральний суддя постановив, що місто Нью-Йорк не може забороняти компаніям Uber Technologies та Lyft деактивувати водіїв у своїх додатках без попереднього повідомлення, визнавши цей новий закон неконституційним.

Про це повідомляє Reuters.

Федеральний окружний суддя Грегорі Вудс із Манхеттена у вівторок зазначив у письмовому рішенні, що прийнятий на початку цього року закон міста приносить користь лише невеликій частині водіїв, водночас обмежуючи право компаній, що надають послуги виклику автомобілів, контролювати безпеку своїх платформ.

Суддя видав попередню судову заборону, яка не дозволяє місту застосовувати закон, що мав набути чинності 28 липня, до винесення рішення у справах, об'єднаних компаніями минулого місяця.

Закон вимагає, щоб сервіси виклику автомобілів повідомляли водіїв за 14 днів до деактивації їхніх облікових записів у додатках, за винятком випадків "грубого порушення дисципліни", а також потенційно поновили на роботі водіїв, деактивованих з 2019 року виключно через те, що вони не отримали такого повідомлення.

Цей закон, один із перших такого роду в США, був ухвалений у січні після того, як міська рада Нью-Йорка переважною більшістю голосів подолала вето колишнього мера-демократа Еріка Адамса.

Адамс заявляв, що закон створить дорогу та громіздку нову бюрократичну структуру для розгляду скарг щодо неправомірного відключення водіїв.

Закон вимагає, щоб сервіси виклику автомобілів повідомляли водіїв за 14 днів до деактивації їхніх облікових записів у додатках, за винятком випадків "грубого порушення дисципліни", а також потенційно поновили на роботі водіїв, деактивованих з 2019 року виключно через те, що вони не отримали такого повідомлення.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Uber, США
 

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