У МВФ розкритикували рішення Ради щодо правил перевірки політично значущих осіб

Міжнародний валютний фонд розкритикував рішення Верховної Ради скоротити термін посиленого обов'язкового фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну й фінансову політику.

Парламент обмежив посилений фінмоніторинг 12-ма місяцями після звільнення PEP. Після цього строку банки зможуть застосовувати такі заходи лише за наявності обґрунтованого й документально підтвердженого високого чи неприйнятно високого рівня ризику, встановленого на підставі індивідуальної оцінки.

Одночасно законодавці розширили визначення PEP, додавши до списку політично значущих осіб голів і членів правління державних банків.

Ці норми ухвалили, коли розглядалося оподаткування доходів від цифрових платформ. Відповідна поправка мала стати стимулом проголосувати за непопулярний серед депутатів закон (що таке посилений фінмоніторинг на практиці і чому PEP так протестують проти нього.

"Попри зобов'язання влади просувати реформи у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ) для зміцнення фінансової доброчесності й покращення податкової дисципліни, нещодавні дії парламенту викликають занепокоєння", - заявили в МВФ.

"У сукупності ці зміни послаблюють ефективність механізму контролю за політично значущими особами і роблять режим ПВК / ФТ таким, що не відповідає стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)", - йдеться в меморандумі.

Фонд повідомив, що його експерти координуватимуть подальші кроки з усіма сторонами, залученими до реформи, насамперед з Європейським Союзом.