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АНАЛІТИКА

Оновлений план реформ України отримав схвалення ЄС: передбачено €8,3 млрд підтримки

Рада ЄС у четвер, 30 липня, схвалила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та пов'язаного з ним "Плану України" (Ukraine Plan), що визначає необхідні для отримання фінансування реформи.

Про це "Європейській правді" повідомили у Раді ЄС.

"План України" визначає дорожню карту реформ, які Україна має здійснити для отримання коштів у рамках механізму Ukraine Facility.

Зміни передбачають додаткове фінансування у розмірі 8,3 млрд євро на 2026 рік, яке надаватиметься через кредит на підтримку України (Ukraine Support Loan), про який у лютому цього року домовилися Європейський парламент та Рада.

Відповідно до пропозиції Єврокомісії, доопрацьований "План України" передбачає додаткові кроки з реформування, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

Механізм Ukraine Facility почав діяти 1 березня 2024 року і забезпечує понад 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у період з 2024 по 2027 рік.

Оновлений "План України" був принципово схвалений послами ЄС минулого тижня. Уряд України схвалив узгоджені з Єврокомісією зміни до плану 11 червня.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

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