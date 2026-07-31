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АНАЛІТИКА

Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч військових загиблими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати української армії від початку повномасштабної війни з Росією становлять близько 50 тисяч загиблими й 400 тисяч пораненими.

"Якщо чесно, я не хочу бути повністю відвертим щодо цього, адже Росія зрозуміє, що відбувається з нашою армією (...). У нас близько 50 тисяч загиблих солдатів, близько 400 тисяч поранених, а також величезна кількість зниклих безвісти", - повідомив він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, опублікованому в п'ятницю, 31 липня.

Втрати російської армії, за інформацією Зеленського, становлять 1,6 мільйона військових, з них приблизно 700 тисяч - загиблі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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