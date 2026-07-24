Україна шукає рішення після зупинки заходу суден до портів – Висоцький

Захід суден до українських морських портів станом на 22 липня тимчасово призупинився через безпекову ситуацію, однак уряд працює над заходами для забезпечення стабільності експорту.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає кореспондент Укрінформу.

«Ще вчора (21 липня - ред.) до портів заходили чотири-п'ять суден. Станом на сьогодні (22 липня - ред.) захід суден призупинився. Ми як держава зі свого боку нічого не обмежували, це рішення судновласників», - сказав Висоцький.

За його словами, стабільна робота морського коридору є питанням національної безпеки, тож уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство, однак деталі міністр поки не коментує.

«Спочатку ми повинні консолідувати всі пропозиції, після чого рішення будуть далі комунікуватись», - додав він.

Водночас Висоцький зауважив, що ситуація доволі динамічна, тож наразі зарано оцінювати довгострокові наслідки для експорту.

Міністр також закликав виробників не поспішати з продажем продукції, якщо немає нагальної потреби.

«Якщо це не критично, рекомендація для будь-якого виробника - не поспішати з рішеннями. Місця для зберігання достатньо, прогнозований обсяг збору ярих культур ми можемо розмістити», - наголосив Висоцький.