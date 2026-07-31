Євросоюз схвалив продовження тимчасового захисту та зміни щодо чоловіків призовного віку

Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рада ЄС схвалила продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року.

Затвердили також зміну про те, що військовозобов'язані українці можуть отримати статус за умови, що доведуть відсутність у них проблем з військовим обов'язком. Для цього потрібно буде, наприклад, показати штамп з українського кордону, що підтверджує його легальний перетин, або ж надати документи у паперовому чи електронному вигляді, що підтверджує виняток, через який особа не підлягає мобілізації, чи підтверджує виконання вимог українського законодавства у цьому питанні.

Нововведення стосується лише новоприбулих українців, які досі не мали тимчасового захисту.

Перед цим рішення затвердили на рівні послів ЄС. Документ буде опублікований у офіційному віснику ЄС найближчими днями.