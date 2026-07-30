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Податок на посилки: уряд погодив нові правила з винятком

08:46 30.07.2026 |

Економіка, Право

Уряд направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує пільгу на ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Сергія Корецького.


Що саме пропонують змінити

Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу, аби привести українські правила у відповідність до законодавства ЄС.

Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться.


Навіщо це потрібно

За словами прем'єр-міністра, зміна покликана створити рівні умови для всіх учасників ринку та підтримати українських виробників у чесній конкуренції.

Очікується, що рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку - ці кошти планують спрямувати на фінансування оборони, стійкості держави та розвитку економіки.


Коли запрацюють нові правила

Якщо депутати підтримають законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року - бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватись.

Уряд також доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам опрацювати питання з парламентськими комітетами й фракціями, а також детально пояснити громадськості норми законопроєкту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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