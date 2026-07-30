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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Податок на посилки: уряд погодив нові правила з винятком
Уряд направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує пільгу на ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Що саме пропонують змінити
Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу, аби привести українські правила у відповідність до законодавства ЄС.
Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться.
Навіщо це потрібно
За словами прем'єр-міністра, зміна покликана створити рівні умови для всіх учасників ринку та підтримати українських виробників у чесній конкуренції.
Очікується, що рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку - ці кошти планують спрямувати на фінансування оборони, стійкості держави та розвитку економіки.
Коли запрацюють нові правила
Якщо депутати підтримають законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року - бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватись.
Уряд також доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам опрацювати питання з парламентськими комітетами й фракціями, а також детально пояснити громадськості норми законопроєкту.
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