Податок на посилки: уряд погодив нові правила з винятком

Уряд направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує пільгу на ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Що саме пропонують змінити

Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу, аби привести українські правила у відповідність до законодавства ЄС.

Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться.





За словами прем'єр-міністра, зміна покликана створити рівні умови для всіх учасників ринку та підтримати українських виробників у чесній конкуренції.

Очікується, що рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку - ці кошти планують спрямувати на фінансування оборони, стійкості держави та розвитку економіки.

Коли запрацюють нові правила

Якщо депутати підтримають законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року - бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватись.

Уряд також доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам опрацювати питання з парламентськими комітетами й фракціями, а також детально пояснити громадськості норми законопроєкту.