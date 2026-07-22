Драпатий очолить ЗСУ замість Сирського

Президент України Володимир Зеленський
на тлі масових протестів в Україні, однією з основних вимог яких була
відставка головкома ЗСУ Олексадра Сирського, ухвалив рішення про заміну
головнокомандувача. Як повідомив він у своєму відеозверненні пізно у
середу, 21 липня, новим очільником Збройних сил України стане командувач
Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.
"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане
Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою
визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних
Сил України", - заявив глава держави.
Водночас він наголосив на внеску Сирського в оборону України від
повномасштабної російської агресії, згадавши про забезпечення
ним результатів у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у
Курській операції.
"Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне
ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному
нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу
Драпатому за саме такий погляд", - наголосив президент.
Водночас він додав, що мав розмови з Сирським та з очільником
генштабу Андрієм Гнатовим "про подальші формати служби і правильну
передачу справ".
"Бажання у всіх нас одне - перемоги над ворогом і досягнення таких
умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до
миру. Завтра формалізуємо всі рішення" - наголосив лідер України.
Від Драпатого і Хмари очікують оновленої стратегії оборони
Водночас, за словами Зеленського, він разом з Драпатим визначив
завдання, які мають бути реалізовані найближчим часом. "Операції Сил
оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних
санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись
абсолютно чітко", - вказав він.
Крім того, як повідомив президент, від Драпатого, тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгена Хмари
й "інших командирів, яких ми разом визначимо",
очікується оновлена стратегія оборони, кроки на продовження реформи
корпусної системи, виконання запитів бойових командирів на постачання
зброї, дронів і обладнання.
"Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення
мобілізаційного процесу - це пріоритет", - наголосив глава держави.