Драпатий очолить ЗСУ замість Сирського

Президент України Володимир Зеленський на тлі масових протестів в Україні, однією з основних вимог яких була відставка головкома ЗСУ Олексадра Сирського, ухвалив рішення про заміну головнокомандувача. Як повідомив він у своєму відеозверненні пізно у середу, 21 липня, новим очільником Збройних сил України стане командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України", - заявив глава держави.

Водночас він наголосив на внеску Сирського в оборону України від повномасштабної російської агресії, згадавши про забезпечення ним результатів у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції.

"Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд", - наголосив президент.

Водночас він додав, що мав розмови з Сирським та з очільником генштабу Андрієм Гнатовим "про подальші формати служби і правильну передачу справ".

"Бажання у всіх нас одне - перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення" - наголосив лідер України.

Від Драпатого і Хмари очікують оновленої стратегії оборони

Водночас, за словами Зеленського, він разом з Драпатим визначив завдання, які мають бути реалізовані найближчим часом. "Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись абсолютно чітко", - вказав він.

Крім того, як повідомив президент, від Драпатого, тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгена Хмари й "інших командирів, яких ми разом визначимо", очікується оновлена стратегія оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання запитів бойових командирів на постачання зброї, дронів і обладнання.

"Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу - це пріоритет", - наголосив глава держави.