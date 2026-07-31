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Чіпи для смартфонів втрачають попит: поставки скоротилися на 15% через зростання вартості пам’яті
09:11 31.07.2026 |
У першій половині 2026 року світові постачання чипів для смартфонів скоротилися на 15% порівняно з аналогічним періодом торік. Причиною стало подорожчання пам'яті, через яке виробники зменшують випуск доступних моделей, повідомляє Counterpoint Research.
Дослідження охоплює мобільні системи на чипі (SoC), які поєднують центральний і графічний процесори, модем та інші компоненти смартфона.
У першому кварталі постачання зменшилися лише на 8%, тому результат за пів року свідчить про прискорення спаду протягом другого кварталу.
Найбільшим постачальником у першому кварталі залишалася MediaTek, однак її частка скоротилася з 38% до 32% за рік. Частка Qualcomm зменшилася з 27% до 23%. Водночас Apple наростила її з 15% до 19%, UNISOC - з 10% до 14%, а Samsung - з 5% до 7%.
MediaTek і Qualcomm сильніше залежать від виробників Android-смартфонів початкового та середнього класів, випуск яких обмежує дорожча пам'ять. Apple краще захищена завдяки преміальному позиціюванню iPhone, а Samsung збільшила постачання власних Exynos після розширення їх використання у Galaxy S26 та моделях серії Galaxy A.
Проблеми з чипами відповідають загальному падінню ринку. У другому кварталі світові постачання смартфонів скоротилися на 11% і досягли найнижчого для цього періоду рівня за 13 років. Найбільший тиск припадає на дешевші пристрої: постачання смартфонів вартістю до $400 впали на 22%.
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