Anthropic використала Claude для виявлення раніше невідомих криптографічних атак

Компанія Anthropic повідомила, що її модель Claude Mythos Preview допомогла знайти нові способи атак на два криптографічні алгоритми - постквантову схему цифрового підпису HAWK та спрощену версію шифру AES. За словами дослідників, результати демонструють потенціал сучасних моделей ШІ для аналізу криптографії, однак не становлять загрози для чинних систем.

Claude знайшов слабке місце в алгоритмі HAWK

Перший результат стосується HAWK - однієї зі схем цифрового підпису, яка бере участь у конкурсі Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) з відбору постквантових криптографічних алгоритмів, йдеться в заяві.

За даними Anthropic, Claude за приблизно 60 годин роботи знайшов новий спосіб атаки, який удвічі знижує ефективну криптографічну стійкість ключів HAWK. Модель виявила математичну особливість у структурі алгоритму, яка дозволяє значно прискорити відновлення ключа.

У компанії наголосили, що HAWK поки не використовується в реальних системах, а лише проходить процес стандартизації. Саме для цього такі алгоритми відкрито перевіряють на можливі слабкі місця ще до їх впровадження.

Anthropic повідомила, що заздалегідь передала результати авторам HAWK та координувала розкриття інформації з NIST.

ШІ також покращив атаку на спрощену версію AES

Другий результат стосується AES - одного з найпоширеніших алгоритмів симетричного шифрування.

У цьому випадку Claude знайшов ефективніший спосіб атаки на експериментальну версію AES із сімома раундами замість стандартних десяти. Дослідники зазначили, що такі скорочені версії традиційно використовують у криптографічних дослідженнях для оцінки запасу міцності алгоритму.

За оцінками Anthropic, новий метод працює у 200-800 разів швидше за попередні атаки аналогічного типу. Водночас компанія підкреслила, що ця знахідка не дозволяє зломати повну версію AES, яка використовується в сучасних продуктах.

У компанії зазначили, що кожне з двох основних досліджень коштувало близько $100 000 витрат на API. Крім HAWK і AES, Claude також знайшов нові атаки на спрощені версії алгоритмів LEA та Serpent, а також покращив окремі методи аналізу Salsa20, Poseidon і SHA-1.

Anthropic також представила бенчмарк CryptanalysisBench для оцінки можливостей мовних моделей у сфері криптоаналізу.

Аналітики вважають, що в майбутньому ШІ стане важливим інструментом для перевірки криптографічних алгоритмів ще до їхнього впровадження. Водночас дослідники наголосили, що зі зростанням можливостей моделей виникне потреба у нових підходах до відповідального розкриття потенційно критичних криптографічних уразливостей.