У ніч на 29 липня Сенат США ухвалив ключове рішення, яке необхідне для ухвалення "пекельних санкцій" проти Росії, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Reuters.

Відомо, що голосування завершилося з результатом 86 "за" та "12" проти. Тепер керівництво Сенату сподівається досягти згоди з усіма 100 сенаторами, щоб пакет санкцій був прийнятий до початку канікул у серпні.

Але проблема полягає в тому, що будь-який сенатор може заперечити і уповільнити процес.





Зазначимо, що голосування за процедурне рішення відбулося через кілька годин після похорону Грема і незабаром після того, як із сенаторами зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Після цієї зустрічі сенатори запросили Зеленського поспостерігати за частиною голосування з галереї Сенату, після чого він поаплодував і сказав: "Спасибі". Декілька сенаторів поаплодували йому у відповідь.

Зазначимо, що санкції проти РФ включають мита у розмірі до 100% проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, включаючи Індію та Китай.

Інші важливі моменти

Нагадаємо, нещодавно у Bloomberg була інформація, що двопартійна група сенаторів досягла згоди щодо фінального тексту законопроекту про санкції Ліндсі Грема проти Росії.

Раніше ми писали, що проблема полягала в тому, що демократів не влаштовує версія, яка дасть Трампу широкі повноваження щодо цих санкцій. Початкова версія передбачала, що введення або скасування обмежень вирішуватиметься через Конгрес. Однак президент США наполіг на тому, щоб текст переписали під нього і він особисто міг вирішувати ці питання без Конгресу.

Також деякі демократи виступають проти, оскільки вважають, що це мито в руках Трампа може завдати економічної шкоди як американським сім'ям, так і європейським союзникам.