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Євросоюз спрямує Україні €1,4 млрд із доходів від російських активів
14:10 05.08.2026 |
Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Він наголосив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави.
"Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити", - зазначив Корецький.
За матеріалами:
Економічна правда
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