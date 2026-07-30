Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Історичний антирекорд Samsung: мобільний бізнес компанії став збитковим

13:08 30.07.2026 |

Новини IT

Другий квартал 2026 року приніс рекордний прибуток для Samsung Electronics, забезпечений зростанням цін на чипи пам'яті, проте підрозділ смартфонів завершив період із першим в історії збитком. Про це повідомляє SamMobile з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Підрозділ Samsung DX, який контролює бізнес смартфонів і телевізорів компанії, повідомив про збитки у розмірі 800 мільярдів корейських вон ($544 млн) у другому кварталі 2026 року. З цієї суми близько 700 мільярдів корейських вон ($476 млн) припало на Samsung MX, який продає смартфони, планшети, ноутбуки, смартгодинники та інші носимі пристрої.

Мобільний підрозділ Samsung не зміг вийти в прибуток, попри спроби скоротити втрати завдяки збільшенню продажів флагманських моделей, зокрема серії Galaxy S26, а також підвищенню ефективності бізнесу. Основна причина - надзвичайно високі ціни на чипи пам'яті, які збільшили собівартість виробництва та посилили тиск на прибутковість.

Samsung Visual Display (VD) та Digital Appliances (DA), які продають телевізори, монітори та побутову техніку, зазнали сукупних збитків у розмірі 10 мільярдів корейських вон ($6,8 млн). Водночас підрозділ Harman, який виробляє аудіотехніку та мультимедійні системи для авто, отримав прибуток у розмірі 400 млрд корейських вон ($272 млн).

Попри проблеми мобільного бізнесу, загалом Samsung завершила квартал із рекордними фінансовими показниками. Виручка досягла 171,5 трлн корейських вон ($116,6 млрд), а прибуток - 89,5 трлн вон ($60,9 млрд), що більш ніж у 1800% перевищує результат аналогічного періоду торік. Основним драйвером зростання став якраз-таки бізнес із виробництва чипів пам'яті DRAM, HBM і NAND Flash.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,6916
  0,1873
 0,42
EUR
 1
 51,2747
  0,1935
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6532  0,03 0,08 45,1036  0,06 0,14
EUR 50,9972  0,08 0,16 51,6104  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6800  0,18 0,40 44,7100  0,18 0,40
EUR 51,4668  0,36 0,70 51,4880  0,36 0,71

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес