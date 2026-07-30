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Історичний антирекорд Samsung: мобільний бізнес компанії став збитковим
13:08 30.07.2026 |
Другий квартал 2026 року приніс рекордний прибуток для Samsung Electronics, забезпечений зростанням цін на чипи пам'яті, проте підрозділ смартфонів завершив період із першим в історії збитком. Про це повідомляє SamMobile з посиланням на фінансовий звіт компанії.
Підрозділ Samsung DX, який контролює бізнес смартфонів і телевізорів компанії, повідомив про збитки у розмірі 800 мільярдів корейських вон ($544 млн) у другому кварталі 2026 року. З цієї суми близько 700 мільярдів корейських вон ($476 млн) припало на Samsung MX, який продає смартфони, планшети, ноутбуки, смартгодинники та інші носимі пристрої.
Мобільний підрозділ Samsung не зміг вийти в прибуток, попри спроби скоротити втрати завдяки збільшенню продажів флагманських моделей, зокрема серії Galaxy S26, а також підвищенню ефективності бізнесу. Основна причина - надзвичайно високі ціни на чипи пам'яті, які збільшили собівартість виробництва та посилили тиск на прибутковість.
Samsung Visual Display (VD) та Digital Appliances (DA), які продають телевізори, монітори та побутову техніку, зазнали сукупних збитків у розмірі 10 мільярдів корейських вон ($6,8 млн). Водночас підрозділ Harman, який виробляє аудіотехніку та мультимедійні системи для авто, отримав прибуток у розмірі 400 млрд корейських вон ($272 млн).
Попри проблеми мобільного бізнесу, загалом Samsung завершила квартал із рекордними фінансовими показниками. Виручка досягла 171,5 трлн корейських вон ($116,6 млрд), а прибуток - 89,5 трлн вон ($60,9 млрд), що більш ніж у 1800% перевищує результат аналогічного періоду торік. Основним драйвером зростання став якраз-таки бізнес із виробництва чипів пам'яті DRAM, HBM і NAND Flash.
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