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Гонка ШІ прискорюється: NVIDIA і Microsoft виступили за відкриті моделі після Kimi K3
12:56 27.07.2026 |
Провідні технологічні компанії, серед яких NVIDIA, Microsoft, Palantir та Meta Platforms, звернулися до американських політиків із закликом підтримати розвиток відкритих моделей штучного інтелекту, позиціонуючи такий підхід як ключовий фактор для збереження технологічного лідерства США. Про це пише Bloomberg.
У листі, оприлюдненому 24 липня, компанії наголосили, що відкритий підхід до створення програмного забезпечення є ключовим для збереження інновацій у сфері ШІ та інших галузях економіки. У документі також зазначено, що відкриті моделі дозволяють користувачам завантажувати та налаштовувати технологію, роблячи її більш гнучкою для розробників і бізнесу. Крім того, зі слів компаній, такі моделі роблять передові технології штучного інтелекту більш доступними, адаптивними та широко розповсюдженими.
Лист був поширений генеральним директором NVIDIA Дженсеном Хуангом у його першому дописі на новому особистому акаунті в X, а також генеральним директором Microsoft Сатья Наделлою, який також оприлюднив документ в X.
Заклик пролунав через тиждень після того, як китайський стартап Moonshot AI представив велику відкриту модель Kimi K3, яка позиціонується як конкурент найсучаснішим рішенням OpenAI та Anthropic. Запуск цієї моделі викликав занепокоєння інвесторів і спонукав політиків у Вашингтоні розглянути можливість обмеження китайських технологій у сфері ШІ.
Раніше китайські компанії, зокрема DeepSeek, вже виходили на ринок із дешевшими відкритими моделями, які поступалися за рівнем розвитку американським аналогам, але могли конкурувати завдяки нижчій ціні. У США ж провідні розробники, такі як OpenAI, здебільшого зосереджуються на закритих системах, які продають клієнтам для покриття високих витрат на створення ШІ.
Попри те, що у листі не згадували Китай чи Moonshot, його автори акцентували на необхідності зміцнення конкурентоспроможності США. Вони зазначили, що відкриті моделі здатні сприяти глобальному поширенню ШІ, що, своєю чергою, стимулюватиме продажі чипів компаній на кшталт NVIDIA.
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