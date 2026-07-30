Фінансові новини
- |
- 30.07.26
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Авторизацію за новою процедурою пройшли вже 682 інформаційні системи
У першому півріччі 2026 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України внесла до переліку авторизованих 485 інформаційних систем.
Загалом із моменту запровадження нової процедури авторизації до переліку вже включено 682 системи, повідомляє пресслужба відомства.
"Процес авторизації систем за новим підходом демонструє стрімку динаміку, яка відображає перехід України на європейські стандарти кібербезпеки. При цьому зміщено акцент із формального отримання "паперових" атестатів на реальну стійкість перед сучасними кіберзагрозами", ‒ зазначили у Держспецзв'язку.
Що змінилося
Нова модель значно посилила захист державних інформаційних ресурсів, визначивши чіткі вимоги та критерії безпеки.
Водночас вона стала більш гнучкою, дозволивши власникам і розпорядникам систем, а також суб'єктам господарювання, які впроваджують засоби захисту, застосовувати різні технічні стандарти в межах установлених вимог.
Система ґрунтується на стандартах Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) та передбачає:
На відміну від складної бюрократичної процедури, що діяла за часів КСЗІ, нині рішення про авторизацію системи ухвалює її власник. Для цього до адміністрації Держспецзв'язку надсилається лише авторизаційний лист, який перевіряють на повноту та правильність оформлення.
Рішення про внесення системи до переліку авторизованих ухвалюється протягом 10 днів. Крім того, Держспецзв'язку на постійній основі надає власникам систем консультаційну підтримку щодо застосування нових механізмів авторизації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Влада планує нову податкову амністію для легалізації доходів
|Законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії отримав підтримку Сенату США
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
|Брюссель просить заблокувати закон, ухвалення якого було однією з його вимог
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Авторизацію за новою процедурою пройшли вже 682 інформаційні системи
|Середня зарплата в Україні в червні виросла на 5,9% і становила 32,783 тис. грн – Держстат
|Місцеву владу хочуть залучити до фінансування приміських залізничних маршрутів
|Партнер «Укрзалізниці» запускає пряме сполучення Перемишль – Франкфурт-на-Майні
|Уряд відмовився від ідеї створення Координаційного центру з бронювання
|Київ отримав пілотний 5G, Одеса може стати наступним містом із новим зв’язком
Бізнес
|В Україні оновили правила відпочинку водіїв комерційного транспорту: головні зміни
|У США представили «живий» матеріал для 3D-принтерів із властивостями біологічних тканин
|Керівник OpenAI вважає, що ера сингулярності штучного інтелекту вже настала
|Гонка ШІ прискорюється: NVIDIA і Microsoft виступили за відкриті моделі після Kimi K3
|Аналог Starlink з України готує масштабний запуск супутників на орбіту
|Криптомайнінговий пул Poolin оголосив про банкрутство: активи виставили на продаж
|Новий термоядерний реактор Texatron виходить на випробування після схвалення влади Техасу