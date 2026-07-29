США запроваджують обмеження на іноземні роботи й сонячне обладнання через загрозу шпигунства

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) додала до переліку обладнання з неприйнятними ризиками для національної безпеки дві нові категорії - вироблені за кордоном "просунуті роботизовані пристрої" та підключені до мережі силові інвертори.

Під нові обмеження можуть потрапити не лише гуманоїдні роботи, а й роботи-пилососи вагою понад 2 кг. Власники вже придбаних пристроїв зможуть користуватися ними й надалі.

Нові моделі такого обладнання більше не зможуть отримати сертифікацію FCC, без якої більшість електронних пристроїв не можна імпортувати, рекламувати або продавати у США. Обмеження поширюються на продукцію з будь-якої іноземної країни, а не лише з Китаю.

У FCC уточнюють, що виробником пристрою може бути й американська компанія - значення має місце його виготовлення. Іноземним вважається обладнання, яке не відповідає критеріям кінцевого продукту американського виробництва.

Водночас обмеження стосуються лише нових моделей. Раніше сертифіковані роботи та інвертори можна й надалі імпортувати, продавати й використовувати. Заборона також не поширюється на обладнання для федерального уряду США.

Виробники зможуть отримати умовний дозвіл від Міністерства війни США, а для інверторів - також від Міністерства внутрішньої безпеки. Для цього їм потрібно довести, що конкретний пристрій або клас обладнання не створює неприйнятних ризиків.

Під визначення FCC потрапляють мобільні роботи, здатні пересуватися, оминати перешкоди або здійснювати навігацію без безпосереднього керування людиною. Пристрій має важити разом із докстанцією понад 4,4 фунта, або близько 2 кг, містити сенсори, мережеве підключення та програмне забезпечення для автономного руху або дистанційного керування.

Як звертає увагу The Verge, за цими критеріями під обмеження можуть потрапити й нові іноземні роботи-пилососи. Винятки передбачені для автомобілів, залізничного транспорту, дронів, підводних апаратів, медичних пристроїв і стаціонарних промислових роботів.

Заборона також охоплює мікроінвертори, стрінгові, центральні та гібридні інвертори з Wi-Fi, Bluetooth, стільниковим або іншим каналом для віддаленого керування, моніторингу чи збирання даних. Такі пристрої використовують у сонячних електростанціях, системах накопичення енергії та іншому обладнанні, підключеному до електромережі.

Американські відомства вважають, що іноземні виробники потенційно можуть дистанційно вимикати інвертори, збирати й передавати дані або використовувати підключення для кібератак на критичну інфраструктуру. Роботи, за оцінкою регулятора, можуть застосовуватися для стеження, збирання інформації або дистанційно перехоплюватися зловмисниками.

Хоча рішення формально не спрямоване проти окремої країни, найбільше воно зачепить Китай. Там розташовані провідні виробники гуманоїдних роботів і роботизованих собак, а китайські Sungrow та Huawei належать до найбільших постачальників сонячних інверторів у світі.