Конфлікт навколо FIFA: Європа допускає бойкот ЧС через прихід приватних інвесторів

Європейські футбольні федерації розглядають можливість застосування крайнього заходу - бойкоту майбутніх чемпіонатів світу. Причиною стали плани президента FIFA Джанні Інфантіно залучити приватних інвесторів до комерційної діяльності організації, повідомляє Sky News.

"Як повідомило джерело, країни-члени UEFA проведуть цього тижня екстрене онлайн-засідання, щоб обговорити свою позицію щодо спроби FIFA створити нову комерційну компанію за рахунок зовнішніх інвестицій", - йдеться у повідомленні.

Лише після того, як UEFA публічно висловила занепокоєння щодо планів, про які їй стало відомо, FIFA підтвердила, що її президент Інфантіно має намір заснувати дочірню компанію вартістю $20 млрд та продати понад 20% акцій нової компанії "FIFA Forward Enterprise", залучивши $4,2 млрд.

За наявною інформацією, серед провідних потенційних інвесторів фігурує група Thrive Eternal на чолі з Джошем Кушнером, брат якого є зятем президента США Дональда Трампа.

Заява FIFA викликала різку реакцію з боку UEFA. У європейському футбольному союзі наголосили, що управлінські та духовні цінності футболу не є активами для торгівлі, а самі плани готувалися з повною відсутністю прозорості. Англійська футбольна асоціація та інші національні організації навіть не були попереджені про майбутнє оголошення.

"Це перетинає межу, яку керівні органи футболу ніколи не повинні перетинати. UEFA ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само повинні ставитися й усі національні футбольні асоціації. Так само повинні ставитися й усі зацікавлені сторони: ліги, клуби, гравці, вболівальники, уряди та всі, кому небайдуже майбутнє цієї гри. Душа та управління футболом не є товаром для торгівлі - особливо за умов повної відсутності прозорості щодо того, хто отримує фінансову вигоду. Жоден з нас не є власником футболу. FIFA не має права його продавати", - йдеться в заяві UEFA.

У відповідь на критику Інфантіно переконує, що комерційна реформа дозволить значно збільшити виплати для національних асоціацій - з 8 до $20 млн на розвиток інфраструктури та дитячо-юнацького футболу.

"Наш наступний етап розвитку потребує спеціально створеної для цього структури, в якій комерційна складова футболу функціонуватиме як цілеспрямований, спеціалізований бізнес, а його цінність розподілятиметься ширше та ефективніше по всьому світу. Кожна асоціація-член ФІФА повинна мати можливість претендувати на справедливу частку доступного фінансування, щоб самостійно формувати своє майбутнє, приймаючи рішення самостійно, а не покладаючись на інших. Йдеться про демократизацію футболу в усьому світі", - заявив Інфантіно.

Попри те, що для схвалення плану FIFA потрібна лише проста більшість голосів серед 211 асоціацій-членів, саме європейські країни мають ключовий важіль впливу. Відмова провідних збірних Європи від участі в турнірах може повністю підірвати статус і видовищність Чемпіонату світу, що робить погрозу бойкоту найпотужнішим аргументом у протистоянні з Інфантіно.