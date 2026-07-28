Аналог Starlink з України готує масштабний запуск супутників на орбіту

Українська технологічна компанія Stetman продовжує підготовку до розгортання власного супутникового угруповання зі 360 апаратів на низькій навколоземній орбіті (LEO), незважаючи на нещодавню смерть засновника та генерального директора Дмитра Стеценка.

Про це повідомляє Data Centre Dynamics із посиланням на заяву компанії.

Проєкт передбачає створення стійкої до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) мережі зв'язку на висоті 550 км.

Угруповання розробляють насамперед для потреб уряду та Збройних Сил України, а в перспективі - і для надання доступу країнам-союзницям.

Загальна вартість проєкту (включаючи супутники, софт, запуски та обслуговування) перевищує 1 млрд євро ($1,13 млрд) і потребуватиме залучення приватного фінансування.

План запусків та партнерство

На 2027 рік заплановано запуск перших 120 супутників спільно з американською компанією SpaceX на ракеті Falcon 9.

Загалом 2030 року планують завершити виведення на орбіту повного сузір'я з 360 апаратів.

Виробництво

Stetman та данська компанія GomSpace створили спільне підприємство UASAT для будівництва супутників.

Крім того, партнери планують побудувати спільний завод із виробництва космічних апаратів в Україні (початок будівництва заплановано на наступний рік за умови наявності фінансування).

У Stetman наголошують, що команда повністю зосереджена на реалізації проєкту відповідно до раніше затверджених планів.