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В Україні оновили правила відпочинку водіїв комерційного транспорту: головні зміни
10:39 28.07.2026 |
В Україні набрали чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв, які виконують комерційні перевезення вантажів та пасажирів. Про це у понеділок, 27 липня, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Для низки категорій перевезень скасували обов'язкове застосування тахографів та вимог щодо режиму праці й відпочинку. Зокрема, це стосується транспорту Сил безпеки та оборони, аварійних служб, окремих комунальних, сільськогосподарських, поштових і спеціалізованих перевезень.
Водночас такі вимоги поширили на міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі (за наявності понад п'ять місць для пасажирів).
Згідно з оновленими правилами щотижневий відпочинок водія (не менше 45 годин) більше не може проводитися в кабіні транспортного засобу. Відтепер його має забезпечити перевізник у належних умовах.
Нічні робочі зміни, якщо вони передбачені, не можуть перевищувати 10 годин.
Основні правила керування залишили незмінними: не більше дев'яти годин керування на день (до 10 годин - двічі на тиждень), не більше 56 годин на тиждень і 90 годин за два тижні. Також обов'язковою залишається 45-хвилинна перерва після 4,5 години керування.
Українські компанії активно працюють на ринку Європейського Союзу, особливо після укладення угоди про "транспортний безвіз". Відповідність європейським вимогам знижує ризик штрафів, затримок на кордоні та претензій з боку контролюючих органів інших країн. Також це важливо для безпеки перевезень, адже втома водіїв є однією з головних причин аварій.
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