Нове підвищення цін Samsung на пам’ять зустріло опір китайських виробників смартфонів

Як повідомляє SamMobile, OPPO та vivo відмовилися погоджуватися на нові ціни на DRAM від Samsung для третього кварталу, хоча цього разу підвищення мало бути меншим, ніж у попередні два квартали.

Причиною подорожчання є дефіцит пам'яті та високий попит з боку ринку штучного інтелекту. Через це Samsung та інші виробники чипів перейшли на короткострокові контракти, що дозволяють регулярно переглядати ціни.

Зростання вартості пам'яті тисне на прибутковість виробників смартфонів. Ба більше, дорожчі чипи змушений закуповувати навіть мобільний підрозділ самої Samsung.

Попри перші спроби китайських компаній стримати подорожчання, експерти не очікують зниження цін найближчим часом. Попит на пам'ять для ШІ залишається дуже високим, а збільшення виробничих потужностей прогнозують не раніше ніж через кілька років.

Нагадаємо, нещодавно аналітики попередили, що через дефіцит мікросхем бюджетні смартфони вже наступного року можуть практично зникнути з ринку.