В Україні посилили контроль за продажем авто: запрацював інструмент для виявлення схем

Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС запровадило аналітичний інструмент, який дає змогу виявляти схеми ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Справжня детінізація починається не там, де держава наздоганяє злочин, а там, де вона випереджає його. Наше завдання - не лише розслідувати наслідки схем, а й будувати систему, у якій цим схемам не буде де виникнути», - зазначив він.

За даними БЕБ, аналітики виявили схему, за якою компанії імпортують транспортні засоби, однак не декларують їх подальший продаж кінцевим власникам. У результаті бюджет недоотримує податкові надходження, а сформований під час імпорту податковий кредит з ПДВ може використовуватися в інших схемах ухилення від оподаткування.

Новий інструмент ґрунтується на автоматизованому зіставленні інформації про ввезення автомобіля, реєстрацію податкової накладної та оформлення транспортного засобу на кінцевого власника у сервісному центрі МВС. Якщо автомобіль уже зареєстрований, але його продаж не відображений у податковому обліку, така невідповідність автоматично потрапляє на опрацювання аналітиків.

Практичний механізм роботи системи узгодили під час міжвідомчої зустрічі за участю представників БЕБ, ДПС та Головного сервісного центру МВС.

Наступним етапом стане запровадження обов'язкового зазначення VIN-коду автомобіля у податковій накладній. Це дасть змогу ефективніше відстежувати рух транспортних засобів від моменту імпорту до реєстрації на кінцевого власника та посилити контроль за сплатою податків на ринку автоімпорту.

Згідно зі статтею 173 Податкового кодексу України:

перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року - не оподатковується;

другий продаж упродовж року - оподатковується за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб;

третій і кожний наступний продаж протягом року - 18% податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, у випадках, коли застосовується ставка 5% або 18%, додатково сплачується військовий збір.