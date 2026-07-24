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АНАЛІТИКА

Міненерго запевнило, що тарифи на газ та електроенергію залишаться без змін

Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.

"Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану", - наголосили у відомстві.

У міністерстві повідомили, що готують разом з МВФ дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін.

У документі першочергово передбачено механізм посиленого соціального захисту - розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств, що запрацює ще до будь-яких можливих змін тарифів.

Як повідомлялося, Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту.

Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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