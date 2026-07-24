Міненерго запевнило, що тарифи на газ та електроенергію залишаться без змін

Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.

"Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану", - наголосили у відомстві.

У міністерстві повідомили, що готують разом з МВФ дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін.

У документі першочергово передбачено механізм посиленого соціального захисту - розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств, що запрацює ще до будь-яких можливих змін тарифів.

Як повідомлялося, Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту.

Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду.