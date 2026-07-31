ЄС розгортає мережу AI-гігафабрик для зміцнення позицій у глобальних технологіях

Європейський Союз виділить 10 млрд євро на фінансування семи гігафабрик із розробки штучного інтелекту в країнах блоку. Про це повідомила в четвер Європейська комісія.

Ініціатива має залучити щонайменше 20 млрд євро приватних інвестицій у ці проєкти, спрямовані на скорочення технологічної залежності ЄС від США та Китаю.

Проєкт "гігафабрик" ШІ є частиною стратегії, яка покликана зміцнити технологічний суверенітет ЄС та розширити власні можливості у сфері штучного інтелекту.

"Доступ до масштабних обчислювальних потужностей AI Gigafactories є стратегічною необхідністю для Європи в умовах прискорення розвитку штучного інтелекту", - заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен.

Нові "гігафабрики" забезпечать стартапи, компанії, наукові установи та державні органи інфраструктурою для навчання, донавчання й використання передових моделей ШІ. Вони поєднають сучасні ШI-процесори, програмне забезпечення, хмарні технології, високошвидкісні мережі та енергоефективні дата-центри.

Подати заявки можуть консорціуми або спеціально створені компанії (Special Purpose Vehicles), які об'єднують бізнес, державні установи, інвесторів та інших партнерів. Гігафабрики можуть бути розташовані як в одній країні ЄС, так і працювати одразу в кількох державах-членах.

Фінансування здійснюватиметься у два етапи. Перший передбачає підтримку до чотирьох проєктів із фінансуванням до 100 млн євро кожен, а на другому етапі вони зможуть отримати ще до 400 млн євро. Друга категорія охопить до трьох більших проєктів із фінансуванням до 200 млн євро на першому етапі та до 800 млн євро - на другому.

Участь у спільній закупівлі вже підтвердили 18 держав ЄС, серед яких - Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Швеція та інші.

Приймання заявок триватиме до 12 листопада 2026 року. Переможців планують визначити на початку 2027 року, після чого розпочнеться будівництво об'єктів. Ввести AI Gigafactories в експлуатацію планують не пізніше ніж через 18 місяців після підписання контрактів.