Енергосистема Угорщини під загрозою: через обміління Дунаю зупиняють АЕС

Через рекордно низький рівень води в Дунаї єдину угорську атомну електростанцію "Пакш" протягом однієї чи кількох діб доведеться зупинити, це станеться вперше за 44 років її існування. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр.

За прогнозами, до наступної середи рівень води в Дунаї в Угорщині може знизитися ще приблизно на десять сантиметрів. Поки він не підніметься, виробництво електроенергії на АЕС "Пакш", імовірно, не вдасться відновити. Коли саме це може статися, невідомо.

Ситуацію погіршує те, що 29 липня через технічну несправність припинила виробництво електроенергії найбільша газова ТЕС Угорщини "Дунаменті", а найближчими днями в країні очікується історично високий попит на електроенергію.

"Не пізніше понеділка угорська енергосистема втратить 2000 МВт генерувальних потужностей, тоді як через посилення спеки продовжує зростати попит на електроенергію", - сказав Мадяр у відеозверненні, записаному в диспетчерському центрі системного оператора MAVIR.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці виробництво окремих великих споживачів електроенергії можуть обмежити, а за необхідності - тимчасово повністю зупинити.

За дорученням угорського уряду системний оператор MAVIR звернувся до великих споживачів із вимогою скоротити споживання електроенергії у пікові вечірні години. Для подолання кризи в Угорщині планують залучити резервну генерацію і збільшити імпорт електроенергії.

Окремо Мадяр звернувся до жителів Угорщини із проханням перенести енергоємні процеси - зокрема заряджання електромобілів і використання кондиціонерів - за межі періоду з 17:00 до 22:00.

"Ці заходи необхідні, щоб не допустити колапсу електроенергетичної системи", - наголосив він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що на крайній випадок підготовлено спеціальний план безпеки - графіки відключень електроенергії. Рішення про їх застосування ухвалюватиме MAVIR, якщо перелічених заходів виявиться недостатньо для підтримання балансу національної енергосистеми.