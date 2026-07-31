Конфлікт у світовому футболі: УЄФА погрожує не брати участі в чемпіонаті світу

Футбольні федерації країн, які входять до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), анонсували бойкот чемпіонатів світу на знак протесту проти планів ФІФА продати частину прав на турнір приватним інвесторам.

«Відтоді, як зовнішні інвестори матимуть права власності на турніри ФІФА, футбол зміниться назавжди... З цього моменту кожне рішення - міжнародний календар, формат змагань чи питання, що визначають майбутнє футболу, - ухвалюватиметься не на користь самої гри, а на користь акціонерів. Цій моделі немає місця у світовому футболі», - йдеться на сайті УЄФА.

У повідомленні наголошується, що цю позицію підтримали усі 55 членів асоціації.

28 липня видання The Times написало, що президент ФІФА Джанні Інфантіно хоче продати частки у чемпіонатах світу приватним інвесторам. Інвестиційну групу може очолити компанія Thrive Capital, заснована Джошуа Кушнером, молодшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Згодом ці плани підтвердила сама ФІФА. При цьому Інфантіно наполягав: ійдеться не про передачу прав як таких, а лише про передачу зовнішнім компаніям операційної діяльності щодо проведення турніру.

Пропозицію ФІФА, окрім УЄФА, розкритикували й інші континентальні конфедерації. Серед основних аргументів критиків є те, що ця ідея належним чином не обговорювалася з національними федераціями.

Наступний чемпіонат світу 2030 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко.