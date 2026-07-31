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АНАЛІТИКА

FT: центробанки скоротили придбання золота до найнижчого показника за 15 років

Центральні банки різних країн придбали за перший квартал цього року найменшу кількість золота за останні понад 15 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані Всесвітньої золотої ради (WGC).

Зазначається, що центральні банки купили значно менше золота протягом першого кварталу цього року, ніж вважалося раніше.

Це свідчить про те, що один із найбільших двигунів зростання попиту на злитки може перебувати на стадії охолодження.

За інформацією WGC, значний перегляд даних знизив оцінку закупівель золота центральними банками з 244 тонн у першому кварталі до лише 57 тонн - найнижчого рівня для першого кварталу за понад 15 років.

Купівля центральними банками золота була одним з найбільших рушійних сил світового ринку цього дорогоцінного металу протягом останніх чотирьох років, і допомогла стимулювати рекордне зростання цін на злитки, що досягло піку на початку цього року.

Однак зараз стало складніше вимірювати активність центробанків на ринку золота, оскільки їхні закупівлі стають більш непрозорими, особливо це стосується великих покупців, таких як Китай, який розкриває лише частину своїх закупівель.

Уповільнення купівлі золота центральними банками суттєво вплине на ціни на саме золото, які вже впали майже на 30% з їхнього січневого піку.

Згідно з даними WGC, загальний попит на золото протягом першої половини року становив близько 2522 тонн, що приблизно на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Ключові теги: золото
 

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